盼賴清德要「慈母心」　傅崐萁：只要國家好、在野黨都會支持

▲傅崐萁喊話賴清德要懷有慈母心。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台「大罷免」如火如荼進行中，國民黨立委傅崐萁今（11日）回到花蓮和妻子縣長徐榛蔚，一起到縣黨部與黨工職歡慶母親節。傅崐萁致詞時有感而發表示，希望賴清德總統、民進黨跟在野黨是兄弟相交，兄弟同心其利斷金，希望賴總統能用家長的心情、慈母的關心，只要是為國家正向提升，在野黨都願意坐下來談，在野黨都願意支持。

傅崐萁說，國就是家，家裡有很多家人，家裡的家長母親，在鄉鎮就是鄉鎮長、在縣市就是縣市長、在國家就是總統，目前全世界風雨飄搖、經濟撞擊，台灣更應該家人團結和諧，一起齊心合力，面對世界性金融海嘯，希望賴總統有家長的心、有慈母的關心，因為這個國家2300萬人，鄉親要何去何從、企業如何發展、國家方向在哪裡，如果家人有不同意見就應該整合團結，同心協力面對困難、衝破難關、欣欣向榮，這是國家這個大家庭的家長該做的事，家和萬事興才能夠讓家庭更加成長茁壯。

傅崐萁指出，過去四五個多月來，國家風雨飄搖，有很多網友在網路亂爆料，但大家並不希望台灣是謠言治國、謊言政府，更不希望爆料者在扭曲價值觀。而更重要的是，國家到底為國人團結做了什麼？一國元首對在野黨不只是黨主席收押、 對在野黨縣市政府官員收押、對在野黨黨職人員收押，但國家前幾年掛在嘴邊最重要的「抗中保台」，沒想到「共諜在總統府」，卻是二十萬、五十萬交保，在野黨民代的園丁一百萬交保。

傅崐萁續指，面對經濟衝擊，台灣更應該要像家人一樣團結、和諧，齊心協力面對世界性的金融撞擊與海嘯，希望賴總統能夠用家長的心情、慈母的關心，來面對全國國人。

傅崐萁感嘆，所有家庭都會有不同的意見，這時國家的大家長更應整合大家，團結、同心協力面對這個家所遭遇的困難，包含國家2300萬人鄉親要何去何從、企業要如何發展、國家方向在哪裡等。他也喊話賴清德，希望能夠用慈母的心情，團結台灣2300萬人，在不同的孩子、不同的意見當中整合在一起，執政黨跟在野黨就是兄弟相交，兄弟同心其利斷金，只要是為國家正向提升，在野黨都願意坐下來談，在野黨都願意支持。