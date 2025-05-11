國情簡介96％漢人變「其餘人口」　藍委：乾脆說從火星來的？

▲國民黨立委林沛祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院日前更新官網上的「國情簡介」內容，將過去「漢人為最大族群，占96.4%」的說法，改為「其餘人口占96.2%」，引發外界熱議。國民黨立委林沛祥今（11日）諷刺，這樣乾脆改成「火星來的」是不是更符合族群融合、民主自由？民進黨一昧用意識形態治國，倒不如務實一點，好好解決目前民生問題，才是執政黨該做的事，拜託民進黨放過台灣。

根據行政院113年3月29日的版本，台灣已設戶籍人口中，「漢人為最大族群，占96.4％，原住民族占2.5％，移民人口占1.1％」。但今年（114年）3月24日更新後的內容則改為「原住民族占2.6％，另外來人口占1.2％，其餘人口占96.2％」，整體表述出現顯著改動。

林沛祥對此指出，過度要求重視平等，這反而是最大的歧視，行政院把「漢人」改成「其餘人口」，卻忽略了台灣人口組成裡面96%就是漢人，這樣去否定歷史、否定當前的存在，是為了滿了民進黨政府意識形態；那這樣子乾脆把「其餘人口」都改成是「火星來的」這樣是不是符合族群融合，或所謂自由民主平等呢？

林沛祥痛批，一昧用意識形態治國，而沒有好好照顧民生，這是目前一年大家看到賴清德政府最大的敗筆，與其說把「其餘人口」改成漢人、火星人、其它人種之類，倒不如務實一點，好好解決現在遇到的民生問題，這樣子才是執政黨該做的事情，不要嘴巴講愛台灣，實際上卻在賣台灣，拜託民進黨放過台灣。