藍提調高特休、白拚強化家庭照顧假　黃國昌：4＋1假上路再研商

▲民眾黨主席黃國昌（左）與發言人吳怡萱（右）出席母親節活動，到萬華雙和市場發康乃馨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》，新增4＋1天國定假日，而藍委也提出《勞基法》第38條修法，盼提高特休假，在職滿3個月即可享有3天特休。對此，身兼立院民眾黨團總召的黨主席黃國昌今（11日）表示，無論是藍委提出的增加特休假，或是民眾黨團提的強化家庭照顧假，等到增加的國定假日實施上路後，再進一步研商。

黃國昌於11日母親節當天，陪2026將重新角逐中正萬華市議員的發言人吳怡萱，一同到萬華雙和市場發康乃馨，並於會前接受媒體訪問。

針對「還假於民」通過後，藍委要加碼增加勞工特休假？黃國昌表示，台灣整體勞工工時過長，這是不爭的事實，特別從2016年至今，雖然民進黨政府一而再再而三聲稱「要降低勞工的工作時數」，但現實數據是徹底打臉民進黨政府提出的勞工政策，在執政黨擺爛、對不起勞工情況下，在野黨推動增加國定假日，算是對勞工多年期待、等待的非常正面回覆。

黃國昌提及，至於國定假日修正通過後，不管是現在國民黨立委提出的「增加特休假」，或是民眾黨提出的強化家庭照顧假，讓更多需要照顧家中子女或長輩的父母能有休假機會，「我想等到國定假日增加的正式實施上路後，我們看進一步具體情況，再來進行進一步研商，這樣比較理性一些」。