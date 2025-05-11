綠反對新增5天國定假　許宇甄：賴清德、卓榮泰又要提覆議嗎？

▲是否反對新增五天國定假日，許宇甄要賴清德、卓榮泰清楚表態。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會三讀《紀念日及節日實施條例》，新增「4＋1」天放假日，行政院長卓榮泰表態，產業正面臨國際變局衝擊，需要調適，外界稱要支持產業卻大幅增加放假日，高度懷疑與遺憾，且這並未問過產業意見，恐成立法疏漏。國民黨立委許宇甄今（11日）表示，從委員會審查到院會表決，民進黨一路杯葛反對，行政院是否會對《紀念日及節日實施條例》提出覆議？請卓榮泰跟賴清德說清楚。

許宇甄表示，2016年民進黨全面執政以後，藉由在立法院過半的優勢，強行刪除勞工七天假，坐實了蔡英文未選上總統前曾說的「台灣勞工假放太多」，因此沒收勞工的國定假日。隔年更離譜，時任行政院長賴清德提出鬆綁七休一的《勞基法》修法，損害勞工權益，賴清德也因此被譏諷為「賴缺德」。

許宇甄指出，國民黨和勞工團體為了反制《勞基法》修惡，集體上街遊行抗議、夜宿凱道，民進黨政府卻對此視而不見。民進黨以立法院席次優勢，不顧勞工反對「勞基法修惡」，強行表決通過修法，使勞工陷入高工時的惡性循環之中。

許宇甄指出，總統及立委大選時，國民黨主張增加國定假日天數，提升勞動權益，民意最終選擇讓國民黨、民眾黨在國會擁有過半席次，本屆立法院，在野兩黨經過一年多的努力，終於在前天完成《紀念日及節日實施條例》的立法，落實「還假於民」的政治承諾。

許宇甄批，這次修法原本還有四位民進黨立委也有提出版本，最後在民進黨團的要求下紛紛撤案，無視民意，野蠻至極。法案在內政委員會審查時，民進黨立委不僅拖延審查，還提案反對通過初審；朝野協商時，在野黨要求行政機關提出對案版本，他們就是不搭理；前天在院會表決時，民進黨全體立委再次無視勞工休假權益，集體一路反對到底，民進黨漠視勞權的嘴臉令人作嘔。

許宇甄強調，前天民進黨立委在《紀念日及節日實施條例》進行廣泛討論和表決時，均未站在支持增加國定假日的立場，全國1100萬勞工朋友都在問，若未來民進黨有機會拿到國會主導權，會不會再像2016年和2018年一樣修法砍掉國定假日？賴清德總統、主席應該出來說清楚！

許宇甄說，《紀念日及節日實施條例》完成立法還假於民只是改善勞動權益的第一步，台灣勞工工時過長、薪資偏低、無止盡輪班等問題，仍亟須行政、立法一起面對協助解決，為保障勞工權，改善勞動環境，朝野應共同合作，一起為勞工創造更好的保障。