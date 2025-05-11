沈伯洋稱「提的假日被拒絕」遭打臉　凌濤：拋棄勞工還敢騙？

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院日前通過「紀念日及節日實施條例」修正案，引發民進黨立委沈伯洋反對，聲稱「我們提的假日完全被拒絕」，慘遭前立委邱顯智幕僚、工運人士的林佳瑋打臉，「民進黨早撤案根本沒提」。國民黨桃園市議員凌濤今（11日）痛批沈伯洋，這次是民進黨全撤案、拋棄勞工，民進黨過去8年完全執政，只有不想過的法案，沒有過不了的法案，如今9年執政證明，勞工確實是民進黨心中最軟而能任民進黨宰割的一塊。

凌濤說，台灣工時在全球統計的39個主要國家中排名第5，工時過長一直是勞工朋友的痛，現在藍白立委合作三讀通過「紀念日及節日實施條例」，完成國定假日法制化的工程，把5天假期還給人民，全國政府機關人員、勞工朋友、上班族、學生族群等，無不欣喜，因為終於能稍微鬆一口氣，唯獨民進黨表決全數投下反對票，還抹煞勞工團體近10年來爭取權益的努力。

凌濤直言，2010年時任立委潘孟安就曾提案制定「紀念日及節日實施條例草案」，連署人就包括賴清德；2016年時任立委蕭美琴也連署支持過，林靜儀、吳思瑤等人所提出的「紀念日及節日實施條例草案」；2016年時任立委劉世芳曾連署提案「國假暨文化節日實施條例草案」，現在當了內政部長卻聲稱這「不是一個真正的議題」、「倉促立法」，難道是在打臉自己過去的主張？

凌濤指出，「放假」法制化、把假還給民眾，是10多年來社會長期的討論，何來倉促之說？現在民意沸騰，沈伯洋在臉書列舉民進黨投下反對票理由，卻被重重打臉，程序沒問題，自己最後一刻撤案，根本詐欺台灣人民。

凌濤提到，看立法院議事及發言系統就知道，不僅行政院毫無對案，民進黨在立法院包括許智傑、陳瑩、伍麗華、王美惠等人的提案也都一一撤回提案，這就是所謂的「不反對」？簡直是打假球。

凌濤質疑，如果放假討論10多年，叫作倉促、沒有共識，那當年勞基法修惡，民進黨立委在立法院睡成一片，立法品質堪慮就是要硬闖修法，改變勞工「七休一」的保障、放寬加班工時、放寬輪班間隔，引發許多勞團、公民團體夜宿街頭陳抗，請問是哪裡有共識呢？