成大EMBA大師講座　曝「大艦隊」醫療策略、國產醫材進軍國際

▲佳世達集團董事長陳其宏受邀至成大EMBA分享「大艦隊策略」，吸引歷屆校友熱烈參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成功大學管理學院EMBA於10日舉辦專題講座，邀請佳世達集團董事長陳其宏主講「大艦隊轉型策略與投後管理心法—以醫療事業布局為例」，吸引歷屆EMBA校友熱烈參與，現場座無虛席。

▲藝群集團董事長王正坤醫師（右） 倡議推動台灣國產醫材國際化，借鏡韓國醫美產業成功經驗。

講座由成大管理學院院長黃宇翔主持，並有EMBA榮譽理事長王正坤醫師、現任理事長陳雅芬及多位歷任理事長出席，共同深入探討企業轉型與醫療產業新局。

陳其宏分享，佳世達以「大艦隊策略」整合集團旗下超過200家子公司，從ICT跨足醫療器材、AIIoT智慧醫療、藥局連鎖等多元領域，透過併購與新創企業佈局洗腎、點滴輸液、超音波、助聽器等核心項目，實現年營收突破2000億元的規模。他強調，唯有設定清晰KPI、任用具企圖心的主管、精準「校準」方向，企業才能在變局中穩定前行。

對於醫療產業未來發展，陳其宏指出：「AIIoT智慧醫療將成關鍵趨勢，結合AI與IoT打造智慧生態系，實現病患狀態即時監控與輔助診斷，讓醫療更加主動與精準。」他也強調「通路先行」策略的重要性，以收購丁丁藥局為例，先整合零售據點再推動研發製造，打造從源頭到終端的完整醫療供應鏈。他直言：「未來藥局市場如便利商店般將走向整併，唯有前幾大體系能存活並獲利。」

成大EMBA榮譽理事長、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師則以自身經驗補充，指出韓國醫美與醫材產業崛起的關鍵在於「全球化思維與臨床實證」。他指出，韓國儘管人口僅5千萬，卻積極針對80億全球人口佈局醫療市場，不僅進行本地臨床試驗與國際證照申請，更大量發表學術論文，成功打開歐美與東南亞市場。

王正坤呼籲，台灣應效法韓國發展模式，整合政府資源、醫學中心與製造能量，推動國產醫材國際化。他說：「藝群醫美集團目前積極參與IMCAS、AMWC等國際醫美論壇，未來希望佳世達也能投入國產醫美雷射與藥品研發，攜手拓展國際舞台。」

王正坤除為皮膚科專科醫師、企管博士外，也長期於成大與長榮大學講授品牌與供應鏈管理，旗下藝群醫美在六都設有20家診所與保養品品牌，實踐臨床與產業深度結合。他強調，台灣擁有堅實研發與製造實力，若能整合通路、技術與品牌策略，定能打破國際市場壁壘，讓「MIT」醫材真正走上世界舞台。