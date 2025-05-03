雲科大EMBA中部4縣市同日催捐熱血　40企業贊助福袋吸950人捐1375袋

▲雲科大EMBA第八屆學生發起「千人千袋 熱血傳愛」捐血活動。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

為緩解血庫短缺危機，國立雲林科技大學EMBA第八屆學生於5月1日勞動節當天，在雲林、台中、南投、彰化等4縣市舉辦公益捐血活動，更祭出多項好康禮品號召民眾挽袖捐血，最後有950人捐出1375袋、超越原本1200袋的目標，為充實醫療用血盡一份心力。

「千人千袋‧熱血傳愛」活動當天於上午9時起，至下午5時在雲林斗六市的雲林捐血站（斗六市漢口路187號）、台中中港捐血室和中正公園捐血室、南投捐血室和竹山克明宮捐血車，以及彰化捐血站同步開跑；其中南投捐血室一早就湧現排隊人潮，踴躍響應參與公益善舉，南投縣計畫處長邱紹偉、縣議員林儒暘也都到場表示關心和感謝。

▲▼「千人千袋 熱血傳愛」捐血活動南投站提供「福袋」贈品，民眾響應熱烈。（圖／民眾提供）

南投站站長蔡思妘表示，本次活動由雲科大EMBA第八屆共27位同學共同主辦，當天兵分6路在各捐血據點擔任志工，更獲得超過40家企業與團體支持，於南投站提供「捐血送福袋」優惠：無論捐全血250C.C.、500C.C.或血小板分離術，凡成功捐血者即可獲得限量的精美福袋一份，內容包含瑞春醬油、陞煇豬肉鬆、安記鐵蛋、老楊食品、Tea Top消費券、世唯喜餅、宏承襪品與富帥餐墊，永溢環保贊助真空咖啡壼、嘉楠食品丸聚星球商品兌換卷、台野畜產貝斯鮮寵食等。

▲台中市黃姓OL姐妹花抱著愛犬一起到南投站捐血。（圖／記者高堂堯攝）

而雲科大EMBA團隊的「重賞引勇夫」策略也大為奏效，南投站原計催血250袋配額，至下午5點活動結束，就募得超標的272袋，甚至吸引外縣市民眾到場參與：台中市上班族黃小姐跟就讀大學的妹妹到南投站捐血，還帶著3隻博美愛犬一起來，黃女表示平時就有捐血的習慣、約3個月捐一次，近日剛好捐血時間點已到，又上網看到本次活動訊息，就趁著勞動節放假到南投景點旅遊、順便捐血，也不諱言表示是被贈品中的寵物點心吸引，還拉著從沒捐過血的黃妹一起、捐出她生平的第一袋熱血，姊妹倆都覺得收穫滿滿、很有成就感。

雲科大EMBA團隊表示，統計最後成果為：竹山克明宮-124人／175袋、南投捐血室-188人／272袋、彰化捐血站-130人／188袋、雲林捐血室-191人／272袋、中港捐血室-179人／264袋、中正捐血室-138人／204袋，也希望拋磚引玉、鼓勵更多單位或民眾一起投入公益行列、讓社會更溫暖美好。