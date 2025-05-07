重回城垣記憶！　台南「府城三百年」活動講座走讀熱烈秒殺

▲台南「府城城垣三百年」系列活動推出多場主題講座與走讀導覽，帶領民眾重返歷史現場，深入認識城市文化脈絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南不只是文化古都，更是一座與歷史共生的城市，為紀念府城城垣建城300年，台南市政府文化局將於5月9日起推出「府城城垣三百年系列活動」，結合7場主題講座與3條走讀導覽路線，帶領市民重回城市記憶，聆聽城牆內外的文化故事。

文化局指出，活動甫開放報名即吸引熱烈迴響，部分場次已經額滿，展現市民對地方歷史的高度關注。

本次系列活動邀請多位深耕在地文化的講師，包括民宿文化發展協會周榮棠理事長、台南市導覽協會謝奇峰與顏正鴻理事、東海大學講師盧芳蕙、百竹園園長張鈞博、西拉雅族部落發展促進會段洪坤與文化資產保護協會曾國棟理事長等。從兌悅門旁的老古石街、五條港的水運記憶，到原民部落的傳說，他們以不同角度分享與城垣交織的生活故事，訴說在地人的歷史感情。

除了靜態講座，文化局也規劃3條主題走讀路線，包含「探訪東門城」、「細說往昔話台南」及「鹽水城的前世今生」，從東門、南門到月津港，走進巷弄與古蹟現場，讓市民實地踏查台南的歷史軌跡。

文化局表示，活動希望藉由深入淺出的文化教育，激發大眾與城市之間的情感連結，未來也將推出展覽與體驗工作坊，邀請市民一起尋回屬於台南的文化記憶與城垣風華。