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賴清德祝母親節　提醒小孩3歲前「雙親」都可申請2年育嬰假＋津貼

▲▼總統賴清德祝福大家母親節快樂，特別提醒國人，小孩3歲前，「雙親」都可以申請育嬰假與津貼。（圖／賴清德臉書）

▲總統賴清德祝福大家母親節快樂，特別提醒國人，小孩3歲前「雙親」都可以申請育嬰假與津貼。（圖／賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

適逢母親節，總統賴清德11日發文祝福全天下的母親「母親節快樂」。他不忘提醒國人，現在在孩子滿三歲前，「雙親」都可以申請最長兩年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，他也再次承諾，會全面提升托育服務的品質，並明確規範托育相關人員的資格與義務，更要強化托育機構的設立與管理。

「今天是母親節，祝福全天下偉大的母親，母親節快樂！」賴清德表示，母親用無盡的愛和陪伴，讓孩子平安長大。他也希望，我們對母親的感恩與感念，不只停留在今天，更應成為日常的一部分。

賴清德指出，傳統性別角色的刻板印象早已過時，無論是家務工作、或是育兒和教養，都已經不再僅限於女性，也不能再僅限於女性。

因此，賴清德說，現在在孩子滿三歲前，「雙親」都可以申請最長兩年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，在這段期間，可以持續參與勞工保險，雇主應負擔的保險費也免予繳納。

賴清德指出，面對雙親都可能需要工作，以及現代家庭規模日益縮減的環境，政府除了要強化各項托育補助、育兒津貼，更要持續協助打造良好的育兒環境。他承諾，會全面提升托育服務的品質，並明確規範托育相關人員的資格與義務，更要強化托育機構的設立與管理，回應多元的需求。

最後，賴清德說，政府會持續努力，讓世代共榮、永續發展。再次祝福媽媽們，健康、平安，母親節快樂。

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