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預測賴520談話發揮台獨立場　包承柯：持續挑動兩岸對立尋求支持

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲兩岸學者認為總統賴清德520談話大概率依舊明確表達反中與「台獨」強硬立場。（示意圖／路透）

記者任以芳／上海報導

2025年「兩岸關係研討會」10日到11日在上海舉行，今年主題聚焦「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，隨著賴政府執政一週年即將到來，總統賴清德談話內容引發外界高度關注。大陸涉台學者包承柯接受台媒訪問指出，依照賴清德過去一年發言思路，必定在「台獨」框架裡繼續發揮，這樣思維只會讓兩岸對抗衝突，儘管大陸方面採取一些行動（軍演），都是停留在警告階段，希望最終不要變成事實上的發展。

上海東亞研究所研究員包承柯指出，自賴清德掌權當選一年以來，其主要推動的是台獨立場的對抗政策。從其多次公開講話像是去年520講話，今年313講話（17條），以及最近的「台獨史觀」的說法，可以看出他的台獨立場非常清晰。「即與大陸搞對抗，將大陸視為境外的敵對勢力，這是一個非常具有挑釁性的事情。」

包承柯也分析，接下來賴清德520的講話，從前面發言已經規範他的思考邏輯，可以想象中他會在這樣的一個框架裡邊繼續發揮「台獨」基本的立場。

「他可能會繼續挑動兩岸對立，從這種對立中獲取台灣內部政治的變化，希望有更多人支持他的台獨立場，並尋求更為嚴峻的兩岸對抗。」包承柯也擔憂的說，「如果這種思維邏輯持續下去，兩岸的對抗衝突，甚至軍事衝突點將越來越難以回避。」

針對賴清德涉台政策，大陸對台政策是否做出相應調整？包承柯指出，大陸現階段的政策還停留在警告階段，但最近越來越多地採取行動上的警告，「希望警告能夠停留在警告階段，而不是變成事實上的發展，希望通過警告促使對方知道到其做法會引起區域安全的不穩定。」

包承柯強調，大陸從今年2月中下旬召開「對台工作會議」，非常明確提出加強兩岸融合發展，福建省前不久推出的「兩岸交流17條」也非常有意義，有助於兩岸之間更多的親情的交流，更多的人員的往來與互相的溝通，「去化解一些過度政治上的操作，導致的兩岸的那種對立化的尖銳化的或者說更加對抗性的局面。」

包承柯也提醒，「在當前的局勢下，作用相對有限，但加強民間交流是即使在嚴峻局面下也要繼續堅持的。」呼籲各方保持冷靜和克制，通過對話和交流來化解分歧，推動兩岸關係的和平發展。

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