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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸和平不該建立在大陸克制之上　陸學者：真正防線取決台灣人民

▲▼ 2025,兩岸關係研討會,上海 、盛九元、謝立功、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2025年兩岸關係研討會在上海舉行  。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

2025年「兩岸關係研討會」10日到11日在上海舉行，今年主題聚焦「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，近200位兩岸專家戰者齊聚針對兩岸局勢交流各種觀點。北京聯合大學台研院榮譽院長王升今（11）日分析過去一年台海情勢，認為賴清德在一年之內，擴大強化兩岸的敵對，積極備戰等措施，讓台灣內部走向斷送兩岸和平之路。他也呼籲台灣民眾不應該將和平建立在大陸的克制之上，老話一句，「要自救，寄希望在台灣人民」。

2025年「兩岸關係研討會」今11日進入第二天議程，上午八點半共有15位兩岸專家學者輪流發言，共同討論當今台海局勢、兩岸關係變化、中美關係之下台灣問題等議題。

北京聯合大學台研院榮譽院長王升主題發言，以三點看法分析過去一年台海變化。他首先指出，賴清德在「新兩國論」和「祖國論」的基礎上，進一步將中國描述為「境外敵對勢力」。這一言論與其就職演說中的「台獨」自白相呼應，顯示出對中華民族命運共同體的漠視，以及認為中華民族偉大復興與台灣無關的「台獨」論調。

王升認為，「這種言論已經將兩岸之間的政治對立和政權對立推向了兩國敵對，甚至是族群敵對的程度。」

▲▼ 2025,兩岸關係研討會,上海 、盛九元、謝立功、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京聯合大學台研院榮譽院長王升主題發言，分析過去一年台海局勢變化。（圖／記者任以芳攝）

其次，王升觀察到台灣內部「台獨」納粹化傾向日益突出。他列舉多起針對統派人士的迫害、對「大九學堂」約談、對訪台大學生言論的炒作、陸配被驅逐、對特定教師和藝人的霸凌等事件。

王升與引述民進黨創黨元老林正傑離開前說的話，「民進黨內沒有不主張『台獨』自由」，並且反問「整個台灣社會是要集體滑向台灣獨立嗎？」

王升進一步說分析，2016年台灣太陽花運動之後，民進黨勝選重新執政，蔡英文時期在在兩岸關係上刻意製造敵意和對立，造謠醜化大陸，誤導台灣民眾，並主動充當美西方反華遏華的棋子。

他特別提到，到了賴清德時期則是利用司法手段打擊政治對手，用所謂的「國安機制」恐嚇民眾，以及推動「非紅產業供應鏈」，對外投資「脫中入北」等行為，「這些跡象表明民進黨當局正將台灣帶上『抗中保台』之路，可能步上烏克蘭的後塵。」

然而，王升也注意到，在大陸反制「台獨」分裂活動的壓力下，台灣內部出現了「疑美論」和「疑賴論」的聲音，但相信大陸不會打、美國必來救的人正在減少。

他強調，台灣人民不應將和平建立在大陸的克制之上，並且引述大陸國防部發言人日前說的話「早晚收了你」，認為這不是簡單的狠話。

最後，王升呼籲台灣民眾理性看待兩岸關係的發展前景，要自救，制止「台獨」政權的瘋狂行為。台灣人民是台海和平的真正防線，「還是一句老話，要自救，既希望在台灣人民。」

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