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快訊／8級強風來了　今全台變天「10縣市豪大雨」

（圖／氣象署）

▲今日全台有雨。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防8級強陣風，10縣市豪大雨特報！中央氣象署提醒，今天鋒面通過，各地有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨發生的機率，尤其中南部、東南部、其他山區有局部豪雨發生的機率。

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苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，今天仍受鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，並有大雨機率，特別是在中南部、台東、各地山區有局部豪雨機率，當強對流影響時容易伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，低窪地區要留意可能有積淹水情況；而預計到了晚上，鋒面會逐漸南移至巴士海峽，北台灣降雨會逐漸減緩，降雨空檔也會變多。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，溫度方面，東北季風增強，各地氣溫會再下降，北部、宜蘭整日18至22度，中部、花蓮20至24度，感受濕涼，南部、台東22至27度，早晚也稍涼。

氣象署預報，周一清晨各地仍偏涼，白天氣溫稍回升，鋒面位於巴士海峽，水氣仍影響南台灣，南部、東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率，其他地區降雨會由北而南逐漸趨緩，轉為多雲天氣。

氣象署表示，周二水氣明顯減少，天氣轉穩，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；周三、周四環境為偏東南風，各地仍以多雲到晴天氣為主，僅迎風面東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，周五、周六環境轉為偏南風至西南風，上午各地仍為多雲到晴，午後降雨範圍略增，北部、宜花及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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