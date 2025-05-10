北部雷聲隆隆、高雄沿海閃電　鄭明典：鋒面+地形產生的雨勢

▲今日各地有豪大雨發生的機率。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

今日受鋒面影響，一早各地下起豪大雨，伴隨陣陣雷聲。前氣象局長鄭明典表示，「現在北部雷聲隆隆，那是鋒面不穩定加上地形影響產生的對流雨！高雄沿海也有閃電訊號，那是鋒面前不穩定氣流加上地形影響產生的雨勢！」

中央氣象署上午持續針對17縣市發布豪大雨特報，氣象署提醒，鋒面影響，易有短延時強降雨，今（10日）桃園縣、新竹縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及低窪地區慎防積水。

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「看見鋒面！」鄭明典稍早在臉書指出，鋒面受台灣地形影響，東側走得快，西側稍延後，現在北部雷聲隆隆，那是鋒面不穩定加上地形影響產生的對流雨，高雄沿海也有閃電訊號，那是鋒面前不穩定氣流加上地形影響產生的雨勢。

▲鄭明典在臉書解釋北部雷聲以及南部閃電的現象。（圖／取自鄭明典臉書）

根據氣象署預報，今日鋒面影響，天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，各地有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水，行車用路請注意安全。

氣溫方面，東北風增強加下雨，中部以北及宜蘭、花蓮天氣轉涼，氣溫逐漸下降，白天高溫約24至26度，到了晚上會降到19至21度，而南部及東南部白天高溫27至29度，晚上氣溫則約24度，和清晨相比也會涼一些。