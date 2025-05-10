一圖看雨區「紅到發紫」　粉專：對流如打游擊戰般冒出來

▲48小時降雨預測。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急)

記者李姿慧／台北報導

今天(10日)鋒面影響，氣象粉專也公布未來48小時降雨預測圖，其中今天到明天清晨局部山區「雨下到紅發紫」。氣象粉專指出，全台多雨，西半部和山區雨勢較大，降雨雖有空檔，但對流會像打游擊戰般冒出來。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署最新的雨量預報，在鋒面滯留下，一樣是報全台多雨，西半部及山區雨勢大的格局。「雖然不見得是下一整天，中間也許會有空檔，但對流會如打游擊戰般冒出來，提醒大家要隨時觀察雲雨發展狀況。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險公司則在粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日受鋒面通過影響，上午各地就有短暫降雨或雷雨發生，海上對流發展並移入，同時近陸地有增強、擴散的趨勢，各地局部地區偶有短時較大雨勢發生，東北部至南部皆有大雨特報，預估各地日雨量在接近或局部地區達大雨等級。

由於鋒面通過，伴隨東北季風南下增強，天氣風險公司說明，全台各地降溫明顯，尤其在中北部到東北部感受上濕冷，高溫約25到27度，中部以南高溫約26到29度。受東北季風影響，降溫將持續至明日夜間，中部以北低溫可在20度以下，相較於前幾日冷。

下周一凌晨鋒面逐漸南壓至巴士海峽，天氣風險公司指出，南部仍有短暫降雨或雷雨，恆春半島預估有較大雨勢發生，須防範短時較大雨勢，日雨量在接近或達大雨等級，中部由南往北地區受偏東風環境，由多雲到多雲時晴天氣，天氣較穩定，中部地區可能有零星降雨。