　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面北往南狂掃全台「明天3地雨最猛」　入夜降溫探1字頭

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面壓境，各地有陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面壓境由北往南游擊，各地都有大雨或局部豪雨，雨區由北往南移動，鋒面預計明天(11日)晚間抵達南部海面，明天降雨熱區落在中南部、東部、東南部，可能出現局部豪雨。另外，由於下雨加上東北風增強，溫度持續下滑，今天入夜北台灣低溫掉到20度以下，下探1字頭。

中央氣象署預報員李名翔表示，今明兩天鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，並且有大雨或局部豪雨，鋒面影響期間易有強對流發展，伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；下周一鋒面進一步往南移動到巴士海峽，南台灣水氣還是偏多，不過其他地區逐漸轉多雲，下周二環境水氣更為減少，各地多雲到晴為主，中午過後山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鋒面今天掃進台灣，西半部出現明顯降雨，中部以北雨勢猛烈。根據氣象署統計，彰化縣溪湖日累積雨量已達149.5毫米，最大3小時雨量包括彰化、桃園、台中都達到3小時100毫米以上降雨，短延時豪雨標準達標，其中彰化溪湖短短3小時就出現131.5毫米雨量，降雨相當集中。

李名翔指出，目前鋒面已經到台灣中部，有旺盛對流發展，上午西半部陸續出現降雨，北部降雨明顯，下午北部降雨緩和，中南部、花蓮降雨則開始變明顯。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼今晚、明天及未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢方面，李名翔說明，今天晚間持續受鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有大雨或局部豪雨，要留意強對流發展並伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，西半部低窪地區要留意積淹水，山區則要小心坍方、落石、溪水暴漲。

李名翔指出，明天白天鋒面仍在台灣上空，各地天氣仍不穩定，有大雨或局部豪雨，明晚鋒面往南移動到南部海面，降雨熱區落在中南部、東部、東南部，北台灣明晚降雨將緩和一些，降雨空檔時間變多，明天整天特別是中南部、東南部、其他山區要留意局部豪雨發生。

下周一鋒面將移動到巴士海峽，李名翔表示，南部、東南部可能還是有短暫陣雨或雷雨，其他地區短暫雨轉為多雲，下周二開始水氣更進一步減少，下周二到下周四各地多雲到晴，午後山區有零星陣雨，下周三、下周四東南部、恆春半島偶有零星短暫陣雨；下周五、下周六各地多雲到晴，午後降雨區擴大，北部、宜花和各地山區容易有午後降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李名翔分析，今天降雨明顯，加上東北風增強，高溫下降，預計入夜後會更進一步降溫，北台灣低溫降到20度以下，中部、東部低溫約21到22度，感受偏涼，明天白天高溫會再下降，北部、中部、東部高溫剩20到23度，明天特別是中部以北、宜花整天感受偏涼，南部高溫則下降到25到26度。

李名翔指出，下周一清晨溫度偏涼，不過白天後氣溫開始回升，下周二氣溫會更進一步上升，西部高溫可到30度或以上，回到溫暖偏熱的天氣型態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡
拱天宮抽出籤詩　謝金河：傳神曝政治現象
鋒面北往南狂掃全台！　明天3地雨最猛
藏雙刀誘殺18歲前女友　她為帶回寵物鼠送命
徐若熙先發至少7隊日美職球探到場　道奇派部長親臨
小S發聲！　「會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節」
萬人上凱道聲援剴剴！　6大訴求曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拱天宮抽出籤詩「傳神曝政治現象」！謝金河驚：大家都看懂了

鋒面北往南狂掃全台「明天3地雨最猛」　入夜降溫探1字頭

萬人上凱道聲援剴剴！　6大訴求曝光

女生收入多少「才適合結婚？」　她的答案被讚爆：覺得蠻對的

賈永婕聲援終結兒虐大遊行　怒轟「蓄意虐殺」：死刑都算人道

母親節只送蛋糕被嫌！她崩潰抱怨　婆婆偏心寵33歲無業小叔

大雷雨游擊往南　台南機場15：45暫停地面作業「航班恐延誤」

女生都懂！一開廁所門「最怕看到紅酒咖哩」　網嘆：習慣超差

福食被糟蹋！垃圾桶驚見「完整2便當」　後段香燈腳餓喊心痛

去韓國「怎麼刷卡最划算？」　達人曝3點避雷：別選台幣

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

拱天宮抽出籤詩「傳神曝政治現象」！謝金河驚：大家都看懂了

鋒面北往南狂掃全台「明天3地雨最猛」　入夜降溫探1字頭

萬人上凱道聲援剴剴！　6大訴求曝光

女生收入多少「才適合結婚？」　她的答案被讚爆：覺得蠻對的

賈永婕聲援終結兒虐大遊行　怒轟「蓄意虐殺」：死刑都算人道

母親節只送蛋糕被嫌！她崩潰抱怨　婆婆偏心寵33歲無業小叔

大雷雨游擊往南　台南機場15：45暫停地面作業「航班恐延誤」

女生都懂！一開廁所門「最怕看到紅酒咖哩」　網嘆：習慣超差

福食被糟蹋！垃圾桶驚見「完整2便當」　後段香燈腳餓喊心痛

去韓國「怎麼刷卡最划算？」　達人曝3點避雷：別選台幣

弘揚孝道走入仁德！　防癌協會舉辦活動百組家庭溫馨共襄盛舉

丫頭鼓勵S媽「痛無法用言語安慰」　感念大S：像暖光影響一世代

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡...家屬接死訊崩潰

日雙屍血案！老夫婦「睡夢中遭砍死」　16歲親孫被捕

鬼鬼當媽後變個人　莎莎爆料「長大很多」

許瑋甯爆懷孕「手遮肚子全被拍」　再露面吐心聲：擁抱幸運美好

周天成好威！直落二挺進台北羽球公開賽男單決賽　將拚個人第5冠

很多房都沒有！「這樣的浴廁」過來人讚爆　內行認證：算極品

川普好挫敗！　私下認了：結束烏俄戰爭、加薩衝突「很困難」

誤將警車當 Uber嗆「犯什麼法」　22歲醉男控警執法過當害腦震盪

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

生活熱門新聞

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

2歲童「UNIQLO展示櫃大便」　網紅夫妻被炎上：長大會多崩潰

白沙屯進香近尾聲！回宮後「閉關12天」才開爐　專家詳解

台北一早「突然變很暗」畫面曝　網被雨吵醒

「不是反對放假！」綠委郭昱晴挨批　再發聲

新增國定假「台積電超淡定」！網吵翻

快訊／台北市「國家警報」響！　雷雨轟北北桃

台東人深夜驚見神祕光球　6秒爆閃

快訊／16縣市大雨特報！下到入夜

白沙屯轎班為何勇字衣　內行人曝原因

更多熱門

相關新聞

大雷雨游擊往南　台南機場15：45暫停地面作業「航班恐延誤」

大雷雨游擊往南　台南機場15：45暫停地面作業「航班恐延誤」

大雷雨游擊到南部，台南機場今(10日)下午15時45分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

一圖看雨區「紅到發紫」　粉專：對流如打游擊戰般冒出來

一圖看雨區「紅到發紫」　粉專：對流如打游擊戰般冒出來

即／南投山區豪雨多處道路坍方　奧萬大明起休園3天

即／南投山區豪雨多處道路坍方　奧萬大明起休園3天

鋒面抵達「北部出現密集閃電」　連2天劇烈降雨灌到發紅

鋒面抵達「北部出現密集閃電」　連2天劇烈降雨灌到發紅

北部雷聲隆隆、高雄沿海閃電　鄭明典：鋒面+地形產生的雨勢

北部雷聲隆隆、高雄沿海閃電　鄭明典：鋒面+地形產生的雨勢

關鍵字：

天氣氣象氣象署鋒面雷雨豪雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

男後腦杓長出12公分「惡魔角」　醫生也傻眼

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！她出手提告

太爆笑！大谷讓敵隊球迷變心

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面