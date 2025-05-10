鋒面北往南狂掃全台「明天3地雨最猛」　入夜降溫探1字頭

▲鋒面壓境，各地有陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面壓境由北往南游擊，各地都有大雨或局部豪雨，雨區由北往南移動，鋒面預計明天(11日)晚間抵達南部海面，明天降雨熱區落在中南部、東部、東南部，可能出現局部豪雨。另外，由於下雨加上東北風增強，溫度持續下滑，今天入夜北台灣低溫掉到20度以下，下探1字頭。

中央氣象署預報員李名翔表示，今明兩天鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，並且有大雨或局部豪雨，鋒面影響期間易有強對流發展，伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；下周一鋒面進一步往南移動到巴士海峽，南台灣水氣還是偏多，不過其他地區逐漸轉多雲，下周二環境水氣更為減少，各地多雲到晴為主，中午過後山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鋒面今天掃進台灣，西半部出現明顯降雨，中部以北雨勢猛烈。根據氣象署統計，彰化縣溪湖日累積雨量已達149.5毫米，最大3小時雨量包括彰化、桃園、台中都達到3小時100毫米以上降雨，短延時豪雨標準達標，其中彰化溪湖短短3小時就出現131.5毫米雨量，降雨相當集中。

李名翔指出，目前鋒面已經到台灣中部，有旺盛對流發展，上午西半部陸續出現降雨，北部降雨明顯，下午北部降雨緩和，中南部、花蓮降雨則開始變明顯。

▲▼今晚、明天及未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢方面，李名翔說明，今天晚間持續受鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有大雨或局部豪雨，要留意強對流發展並伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，西半部低窪地區要留意積淹水，山區則要小心坍方、落石、溪水暴漲。

李名翔指出，明天白天鋒面仍在台灣上空，各地天氣仍不穩定，有大雨或局部豪雨，明晚鋒面往南移動到南部海面，降雨熱區落在中南部、東部、東南部，北台灣明晚降雨將緩和一些，降雨空檔時間變多，明天整天特別是中南部、東南部、其他山區要留意局部豪雨發生。

下周一鋒面將移動到巴士海峽，李名翔表示，南部、東南部可能還是有短暫陣雨或雷雨，其他地區短暫雨轉為多雲，下周二開始水氣更進一步減少，下周二到下周四各地多雲到晴，午後山區有零星陣雨，下周三、下周四東南部、恆春半島偶有零星短暫陣雨；下周五、下周六各地多雲到晴，午後降雨區擴大，北部、宜花和各地山區容易有午後降雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李名翔分析，今天降雨明顯，加上東北風增強，高溫下降，預計入夜後會更進一步降溫，北台灣低溫降到20度以下，中部、東部低溫約21到22度，感受偏涼，明天白天高溫會再下降，北部、中部、東部高溫剩20到23度，明天特別是中部以北、宜花整天感受偏涼，南部高溫則下降到25到26度。

李名翔指出，下周一清晨溫度偏涼，不過白天後氣溫開始回升，下周二氣溫會更進一步上升，西部高溫可到30度或以上，回到溫暖偏熱的天氣型態。