鋒面抵達「北部出現密集閃電」　連2天劇烈降雨灌到發紅

▲鋒面已抵達北部，今各地都有陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面已經抵達台灣北部，北部觀測到密集閃電，今天(10日)各地有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨，並伴隨短延時強降雨、雷擊等劇烈天氣；明天鋒面往南移動，明顯降雨區落在中南部和東南部，可能有局部豪雨。由於降雨加上東北風加持，今入夜後北部低溫可能探1字頭。

中央氣象署預報員李名翔表示，今明兩天受鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，甚至有大雨或局部豪雨，鋒面影響期間有強對流發展，伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，由於近日有地震，山區土石鬆動，要慎防坍方落石；下周一鋒面往南至巴士海峽，南台灣水氣仍多，其他地區短暫雨轉多雲，下周二水氣減少，各地天氣穩定，大致以多雲到晴為主。

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李名翔指出，目前鋒面已經來到台灣北部，強對流發展伴隨劇烈天氣現象，上午北部、中南部陸續有對流往陸地移動，北部降雨明顯，也觀測到密集閃電在北部地區，中南部斷斷續續有陣雨發生，西半部要留意短延時強降雨，氣象署已針對西半部到宜蘭發布大雨特報，桃園、新竹、嘉義發布豪雨特報，今天受鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，各地要留意大雨和局部豪雨。

▲▼今明兩天和未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天持續有鋒面影響，李名翔說明，各地有陣雨或雷雨，明天隨鋒面往南移動，雨勢較明顯地區落在中南部、東南部，各地有局部大雨，中南部、東南部和各地山區也可能有局部豪雨發生。

下周一鋒面將移動到巴士海峽，不過李名翔指出，南台灣水氣仍多，南部、東南部偶有陣雨或雷雨，其他地區短暫雨轉多雲；下周二、下周三水氣進一步減少，各地恢復多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，下周三東南部、恆春半島有局部短暫陣雨；下周四、下周五偏東南風，迎風面東南部、恆春半島局部短暫陣雨，其他多雲到晴，中午過後山區降雨有機會擴展到平地。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李名翔分析，今明兩天降雨明顯影響，加上東北風增強，整體氣溫比昨天下降，中部以北、東部高溫降到25到26度，入夜後氣溫會更進一步下降，北部低溫可降到20度以下，中部、東部低溫20到22度，明天白天北部、中部、東部高溫22度附近，南部高溫降到26到28度，明天整天感受偏涼；下周一降雨趨緩、溫度明顯回升，下周二西半部高溫回升到28到30度，後期恢復到溫暖偏熱天氣。