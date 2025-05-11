政大試辦「電動滑板車免費騎」　學生嗨翻：以後上山不怕

▲政大學生創業團隊，在校園內進行電動滑板車免費試乘活動。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政大近期校園內出現「電動滑板車」，引發學生熱議。政大表示，這是學生創業團隊在政大校園啟動的沙盒計畫，該計畫還獲得北市產業發展獎勵補助計畫100萬元補助，即日起到6月初提供15輛電動滑板車供師生免費試乘，主要測試電子圍籬技術及山下校區範圍內的車輛穩定度。試乘學生表示，電動滑板車操縱簡單且使用方便，希望未來校內開放租用，到政大後山就不會那麼累。

國內至少已有陽明交大等多所大學，開放校園內可租借「電動滑板車」。近期政大校園內也出現電動滑板車，引發學生熱議，多數學生反應是「想玩」，還有學生認為很酷，也有校友感嘆「政大竟有電動滑板車這種酷東西」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

電動滑板車目前會出現在政大校園，主因是政大歐語系學生邱胤禎、邱瑋宸與郭森儀共同創立的團隊「BUBU E-Scooter」，正在政大校園進行第二階段沙盒計畫。團隊是由政大創新育成中心培育的新創團隊。

BUBU E-Scooter營運長邱瑋宸表示，自己和學長邱胤禎在歐洲旅行時都對電動滑板車的節能減碳功能及便利性有深刻印象，於是組成團隊參加各項校內外比賽，包括政大舉辦的新創之星競賽、教育部舉辦的大專校院創業實戰模擬學習平台競賽等，後者勝出後獲得教育部補助10萬元，去年10月更獲得北市產業發展獎勵補助計畫100萬元補助，並將補助費用於擴大電動滑板車規模。

▲▼政大學生創業團隊，在校園內開放電動滑板車免費試乘活動。（圖／記者許敏溶攝）

邱瑋宸指出，團隊觀察到校園內部交通大多以步行或公車為主，若能引進輕巧又便利的共享電動滑板車系統，將有助於解決山上山下的短程通勤問題。第一階段在3月時先提供5輛電動滑板車，開放政大師生在特定封閉場地及時段進行預約試騎教學體驗，成功吸引169位教職員生參與，並收集到許多來自師生寶貴意見，包括車輛速度感受、煞車靈敏度、LINE 租借系統優化建議等，為後續改善與擴大試行提供依據。

第二階段則從4月底到6月6日，邱瑋宸說明，每周三至周五則全天開放師生於山下校區指定路線免費租借試騎，只要會騎腳踏車的人，都可以輕鬆上手，目前超過9成以上師生的回饋都是正面。

目前政大共有15輛電動滑板車供師生使用，邱瑋宸說，感謝學校各單位支持，測試範圍僅限於山下校區，而第二階段測試重點是電子圍籬技術，車輛脫離電子圍籬範圍就會自動停車，這項功能能夠有效限制車輛行駛範圍與速度，避免進入行人徒步區或校園外部，團隊會持續優化產品與服務，探索共享移動在校園場域的可行應用，本次測試結果都將提供給校方，作為未來評估使用。

▲政大學生試乘電動滑板車後覺得操縱很簡單。（圖／記者許敏溶攝）

現為大三的陳姓女學生，就租借電動滑板車進行體驗。她說，電動滑板車很方便，操縱也很簡單，大大縮短校內步行時間，目前國內已有多所大學設有共享電動滑板車，希望政大也能設立，因為現在到政大山上校區只能搭公車或步行，若有電動滑板車會很方便，不會那麼累。