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政大砸3.5億招潛力高中生　免除30萬學雜費「每年收50人」

▲▼政大2027年迎來百年校慶，校長李蔡彥說明百年識別設計，以及啟動募集10億元薈萃基金，包括招收優秀潛力高中生、延攬與留任教師等四大項目。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大2027年迎來百年校慶，校長李蔡彥（右）與副校長蔡維奇（左）說明百年識別設計，並啟動募集10億元薈萃基金。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政治大學2027年將迎來創校百年，校方今（8日）首度曝光以「四維堂」為主軸的百年校慶識別設計，並宣布由校長李蔡彥親登玉山的「勇征百岳」活動，以及募集10億元「薈萃基金」，並聚焦在「璞玉計畫」等四大項目，其中3.5億元用於招收國內外具潛力高中生，每一屆50名，學生除減免30萬學雜費，再提供30萬作為學習存摺，最快115學年招生。

政大即將在2027年歡慶建校百年，至今校友超過15萬名，培育超過1.7萬名在公部門服務的專業人才。今天由校長李蔡彥帶領一級主管，首度曝光百年校慶的識別設計，以「政大百年、沐光前行」為主軸，象徵傳承與創新並行，同時說明百年校慶系列活動。

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政大攜手知名設計團隊IF OFFICE，打造全新百年識別設計，李蔡彥表示，設計理念從政大精神地標「四維堂」出發，以幾何線條構築四維堂的輪廓，搭配流動的曲線描繪出指南山、指南溪與景美溪的環繞意象，傳遞政大「山環水抱」的山城特色與永續共生的理念，並以37條直線象徵政大37科系特色。

在校慶系列活動部分，李蔡彥表示，在「勇征百岳」部分，將由他親自帶領登上玉山，象徵該活動起跑，號召百位校友攀登台灣百岳高山，攻山巔後齊唱校歌，並規劃跨世代音樂人回娘家，展現音樂的世代傳承與跨時代的青春記憶；也將擴大舉辦世界校友嘉年華，邀集來自四大洲、超過二十個國家，預計上千名世界各地的政大校友為母校慶生。

▲▼政大2027年迎來百年校慶，校長李蔡彥說明百年識別設計，以及啟動募集10億元薈萃基金，包括招收優秀潛力高中生、延攬與留任教師等四大項目。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大2027年將迎來百年校慶，校長李蔡彥（前排右三）說明百年識別設計，啟動募集10億元薈萃基金。（圖／記者許敏溶攝）

政大同時啟動「百年政大薈萃基金」，向全球政大人與社會大眾發出「捐政」邀請。政大副校長蔡維奇表示，薈萃基金預計募集10億元，聚焦在「點亮璞玉計畫、政聚英才計畫、X實驗學院社資樓計畫、四維堂風華再現」等4大核心項目，秉持「實踐、永續、卓越、共融」的精神，厚植人才培育與教育創新的根基。

在「點亮璞玉計畫」部分，蔡維奇表示，上述10億元中的3.5億元，將用於每年招收50名具有潛力的高中生，除減免30萬學雜費，再提供30萬作為學習存摺，預計透過政星組、特殊選才、申請入學及招收外籍生等管道招生，最快115學年招收首屆學生，希望藉此招收因社會結構而未能被傳統選才機制發掘的優秀人才，讓學生可發揮潛能，培育為國家社會所用的人文社科人才。

蔡維奇進一步表示，在「政聚英才計畫」部分，同樣為3.5億元，用於延攬與留任頂尖師資，以及研究增能等三大核心領域。「X實驗學院社資樓計畫」則是預計支出2.1億元，打造多元學習新時代，「四維堂風華再現」則預計有9千萬，將已有67年歷史的四維堂，打造成人文交流新場域，二樓則進行空間活化，重現歷史風采。

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