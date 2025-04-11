政大生「校內設罷免連署站」　校方勸導：不能為特定政治團體宣傳

▲部分政大學生在校內提供罷免連署，引發正反不同意見。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大罷免二階連署倒數計時，政治大學昨（10日）有學生在圖書館前空間提供罷免連署，引發校內學生正反不同看法。政大表示，尊重學生在合法範圍內參與公共事務權利，但圖書館為學習重地，所有活動申請皆應事先提出，且教育應中立，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，學生也不能為單一政黨宣傳或反宣傳活動。

大罷免二階連署倒數計時，包括清大、政大都陸續傳出有學生在校內設連署站，提供全台灣二階段連署書。清大前天與昨天到現場查察，並未發現相關海報文宣或公開陳列連署書，未發現有違反校規具體行為。

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不過，政大近期則有學生在網站上預告，若學生到中正圖書館（總圖）讀書，可以到一樓狗洞簽罷免。消息傳出，引發支持與反對學生激烈交鋒，反對者認為連署屬於政治活動，不應該在校內進行，支持者則認為，政治大學校名本來就充滿政治，還要「政治退出校園」，太可笑。

政大表示，近日有學生在中正圖書館一樓空間（俗稱「狗洞」）發起與公共事務相關連署活動，校方尊重學生在合法範圍內參與公共事務的權利，但圖書館是學習重地，所有活動申請皆應事先提出，並說明性質、時間、影響程度及維持秩序之措施，以兼顧其他使用者權益。

政大指出，根據教育基本法第6條規定，教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，同學不能為單一政黨宣傳或反宣傳活動。