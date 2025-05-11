共享電動滑板車成大學生新寵　6校手機掃碼就能租借

▲除了政大之外，國內已有6所大學開放電動滑板車租借。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

除了政大，國內至少已有6所大學在校園內可租借「電動滑板車」。其中陽明交大光復校區從2020年就導入共享的電動滑板車，也是全台第一個成功推動共享電動滑板車的大學，清華大學也在2021年底導入，上述兩校區之間可互通，另包括中央大學、中興大學、東海大學與暨南大學，校內也都設有共享電動滑板車，師生普遍認為，優點是方便且環保。

陽明交大光復校區從2020年就導入共享的電動滑板車，目前共設有18個服務站點，最多可同時流通約130台共享電動滑板車。陽明交大表示，光復校區由「路加服務科技（oloo）」提供共享電動滑板車服務，該公司為陽明交大創新育成中心辦理創業競賽脫穎而出的學生新創團隊，成為全台第一個成功推動共享電動綠能行動服務的大專院校。

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陽明交大指出，從110年2月試營運至今，近一年使用量為23萬1988租次，近半年每月平均約2.1萬租次，再和本校腳踏車架及廢棄腳踏車回收量數據進行分析比對，作為永續校園綠能交通替代方案各種可能性評估規劃使用。

中央大學表示，在2022年引進共享的電動滑板車，主要是和「oloo」合作，目前校內共設有14站，總數約80台。師生只要利用手機掃碼租借，只要進行線上註冊便可以透過手機租借。師生與遊客費率不同，師生費率為前5分鐘12元，5分鐘後每分鐘0.8元；遊客30分鐘60元，之後每分鐘2元，實際仍以現場手機獲得費率為主。

▲▼暨南大學在校園內提供電動滑板車租借。（圖／暨大提供）

暨南大學則從去年10月起，開放師生與一般民眾可租借「電動滑板車」，在校內的圖書館、學生宿舍等9個學生活動頻繁的地點設置電動滑板車租借點，總數達40輛。暨大副校長曾永平表示，校內雖提供免費公車讓學生搭乘，但因為校園很大，希望減少碳排，故提供師生另一個可選擇的替代工具，減少機車使用率，出校外再改搭校車或公車，師生都蠻喜歡，反應都很正面，認為很方便。

曾永平進一步說明，電動滑板車由廠商提供並負責維修，師生或遊客可掃瞄QR-Code租借，師生租借大約1分鐘1.5元，也可採用月租型付費，校外遊客也可租借，但租金1分鐘2.5至3元，電動滑板車設定時速最高15公里，廠商也對滑板車設定電子圍籬，出了暨大校園就無法行駛。