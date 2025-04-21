楊舒雅「下週將到政大講唱」網友吵翻！本人回應：值得近距離對話

▲楊舒雅將到政大講唱。（圖／翻攝自Facebook／政大學生會 National Chengchi University Student Association）

記者曾筠淇／綜合報導

饒舌歌手楊舒雅19日在「守護台灣，拒絕統戰」大會上表演，帶來歌曲〈Rule男Freestyle〉，進而在網路上掀起討論。PTT上，就有網友發現，原來楊舒雅5月1日在政大有一場講唱會，而面對網友留言，她更直球回應，「我們值得一場近距離的對話」。

政大學生會在4月9日發文公布新活動，他們將在5月1日舉辦「嘻哈與性別平權界線——楊舒雅講唱會」。粉專提到，大家曾對嘻哈音樂中，充滿陽剛氣質甚至辱女的歌詞感到不適嗎？嘻哈就是厭女的文化？如果厭女是嘻哈的傳統，創作者該墨守成規？

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專表示，楊舒雅的經歷跨越不同場域，因此政大學生會性別週的第三場系列活動特別邀請她來談談嘻哈場域裡的女性行動，以及嘻哈創作究竟該扮演什麼角色。粉專指出，楊舒雅批判「嘻哈沙文主義」的〈Rule男Freestyle〉不僅突破女性被要求溫和良善的刻板印象，同時也鬆動了由男性主導話語權的高牆。

當時文章一出，就有部分網友大讚這場活動，並敲碗楊舒雅到其他學校講唱；不過，也有一些網友留言批評。楊舒雅10日則現身留言區回應，「Amazing，希望這些鍵盤殺手到時候通通出現在現場，我們值得一場近距離的對話」。