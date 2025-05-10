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快訊／巴基斯坦宣布「展開軍事行動」反擊　瞄準印度多地

▲▼巴基斯坦國慶日閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦軍方對「印度的侵略行為」開始進行報復行動。圖為巴基斯坦國慶日閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦國營電視台10日宣布，巴基斯坦軍方對「印度的侵略行為」開始進行報復行動，針對印度多個地點發動攻擊。

根據CNN報導，這項聲明發布前不久，巴基斯坦才宣稱印度對其多個軍事空軍基地發動了攻擊。巴基斯坦政府在社群平台X上發文表示，「『聯合馬爾蘇斯行動』（Operation Bunyan-un-Marsoos，或譯斧頭行動）開始！」

CNN指出，這項行動的名稱取自《古蘭經》中的一段經文，意指「堅不可摧的城牆」。

巴基斯坦政府在貼文中指出，「印度現在必須準備好迎接巴基斯坦的回應。巴基斯坦武裝部隊已做好全面準備，捍衛國土、領空與國家安全。」

巴基斯坦軍方稱，比亞斯（Bias）一帶的布拉莫斯（BrahMos）飛彈儲存設施已被摧毀，針對其他多個地點的攻擊仍在進行中；布拉莫斯是一款長程超音速巡弋飛彈。

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