巴基斯坦稱「成功攔截多枚飛彈」　印度未承認戰機損失

▲巴基斯坦士兵駐守在喀拉蚩港（Karachi Port）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度、巴基斯坦衝突升溫，巴基斯坦軍方10日稱，印度派出戰機對巴國多座重要軍事基地發動空襲，但大多數飛彈都已成功攔截。另一方面，巴基斯坦還宣稱擊落5架印度軍機，但印度知情人士表示，將會在「適當時機」對外說明雙方衝突中的損失情況。

根據CNN報導，巴基斯坦軍方發言人喬德里（Ahmed Sharif Chaudhry）表示，印度向巴基斯坦境內多個重要軍事基地發射飛彈，其中還包括位於首都伊斯蘭堡（Islamabad）附近的一處基地，但大部分飛彈都已被攔截下來，掉落的飛彈沒有造成損害。

喬德里在國營電視台播出的記者會中指出，「印度出動戰機攻擊努爾汗空軍基地（Nur Khan Air Base）、肖爾科特空軍基地（Shorkot Air Base）和穆里德空軍基地（Murid Air Base）但全部都被攔截。」

他強調，巴基斯坦的防空系統成功攔截射向肖爾科特拉菲基空軍基地（Rafiqui Air Force Base in Shorkot）的巡弋飛彈。另外，印度還向阿富汗（Afghanistan）發射飛彈和無人機。

CNN目前尚無法獨立驗證巴基斯坦軍方的說法，並已向印度軍方尋求回應。

另一方面，針對巴基斯坦宣稱擊落5架印度戰機一事，印度知情官員向CNN表示，印度將會在「適當時機」對外說明雙方衝突中的損失情況。

匿名知情官員指出，「我們一向有承認自己損失、以及那些為國捐軀者的歷史，我們問心無愧。目前辛多爾行動（Operation Sindoor）還在進行中，行動的細節會在適當時候對外公布。」