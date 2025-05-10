五角大廈擬重劃格陵蘭轄區！　從歐洲司令部「轉交北方司令部」

▲格陵蘭首府努克（Nuuk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈正考慮將格陵蘭從美國歐洲司令部（EUCOM）轄下，改劃至負責美國本土防衛的北方司令部（NORTHCOM）。知情人士透露，這項調整凸顯川普對這片戰略要地的強烈野心。

根據CNN報導，消息人士指出，儘管地理上格陵蘭屬於北美洲板塊，將其交由NORTHCOM負責在邏輯上不無道理，但政治與文化上，它仍屬於丹麥的半自治領土，因此這項變動引發不少疑慮，部分討論甚至早在川普（Donald Trump）今年重返白宮之前就已展開。

目前NORTHCOM與國防部均拒絕評論，而CNN已向丹麥與格陵蘭官員求證。

▲美副總統范斯（JD Vance）訪問位於格陵蘭的美軍皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。（圖／路透）



NORTHCOM目前主要負責保護美國本土安全，包括邊境工作小組等任務。若未來格陵蘭被納入其管轄，象徵意義上恐讓格陵蘭與丹麥的聯繫出現裂縫，因丹麥本土仍由EUCOM負責。

知情人士透露，這正是丹麥政府擔憂的部分，害怕傳遞出「格陵蘭不再屬於丹麥」的訊號。

支持調整者則指出，格陵蘭雖有美軍基地，並在美俄、中國爭奪北極影響力的戰略競爭中扮演關鍵角色，但由於距離歐洲司令部指揮中心過遠，有時被忽略。

對NORTHCOM而言，格陵蘭則是防禦北方潛在威脅的重要前哨，美國情報界年度威脅評估中，也曾多次提及格陵蘭對抗中俄影響力的重要性。

值得注意的是，這場討論正值美國與丹麥關係敏感時刻。據《華爾街日報》報導，美國近期指示情報機構強化對格陵蘭的間諜行動，試圖掌握當地獨立運動與對美國開採資源的態度。

對此，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，「我讀過《華爾街日報》的文章，這讓我非常擔憂，因為我們不會對朋友進行間諜行為，我們將召見美國代理大使，到外交部進行會談，確認這些令人不安的消息是否屬實。」