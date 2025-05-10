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G7與歐盟呼籲「印巴保持最大克制」　川普：希望盡快降溫

▲▼印度巴基斯坦衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲印巴發生近20年來最嚴重衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

七大工業國組織（G7）部長與歐盟發布聯合聲明，呼籲印度和巴基斯坦「保持最大程度的克制」。與此同時，美國總統川普也再度表示，希望2國盡速降溫。

CNN引述聯合聲明報導，G7部長們與歐盟高級代表，強烈譴責4月22日發生在巴哈甘（Pahalgam）令人震驚的恐怖攻擊，並且呼籲印度與巴基斯坦雙方都保持最大程度的克制。

「進一步的軍事升級，對區域穩定構成嚴重威脅，我們深刻關切雙方平民的安全。我們呼籲立即緩和緊張局勢，並且鼓勵兩國參與直接對話，以實現和平結果。我們將繼續密切監測事態發展，並對迅速而持久的外交解決方案表達支持。」

G7是由7個已開發國家經濟體組成的政治論壇，正式成員國包括美國、英國、德國、法國、日本、義大利、加拿大，非正式成員則有歐盟。

▼巴基斯坦第2大城拉哈爾一座清真寺遭到印度空襲炸毀。（圖／路透）

▲▼巴基斯坦第二大城、旁遮普省省會拉合爾，一座清真寺遭到印度空襲炸毀。（圖／路透）

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也於9日表示，總統川普了解2國分歧已經存在數十年，但他也與雙邊領袖「關係良好」，希望看到印巴衝突「盡快」緩解。此外，國務卿盧比歐（Marco Rubio）也一直與2國領袖保持積極溝通，試圖結束這場衝突。

8日，盧比歐分別與印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）及巴基斯坦總理謝里夫（Muhammad Shehbaz Sharif）通話，強調局勢降級的必要性，再度要求巴基斯坦採取具體行動，結束對恐怖組織的支持。

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