印度宣布封鎖32座機場至15日　全面暫停民航機起降

▲印度民航總局宣布暫停32座機場的民航機起降。圖為印度英迪拉·甘地國際場（Indira Gandhi International Airport）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度、巴基斯坦衝突持續，印度民航總局（DGCA）於當地時間10日凌晨宣布，印度北部和西部地區共有32座機場，自即日起至15日停止民航班機起降。

根據NDTV報導，印度民航總局10日凌晨公布消息後，印度機場管理局（AAI）及相關航空機構已發布多項飛航公告（NOTAM），說明自「2025年5月9日至2025年5月14日」（相當於印度標準時間5月15日凌晨5時29分，台灣時間15日上午7時59分）期間，因作業需求，32座機場全面暫停民航班機運作。

民航總局表示，稍早已有至少24座機場下令停飛至5月10日，如今再擴大至更多地區。

同時，印度機場管理局也延長了德里與孟買飛航情報區（FIRs）內的25段航路（ATS）關閉時間，這些空域將自地面至無限高空全面關閉，直到印度標準時間5月15日凌晨5時29分為止。

當局已提醒航空公司與營運業者必規劃替代航線。民航總局補充，相關空域管制是與各地航空交通管制單位協調進行，以確保安全、減少影響。

回顧衝突背景，印度帕哈爾甘（Pahalgam）4月22日發生恐攻案，造成26人死亡，作為報復，印度於4月30日關閉自家領空，禁止巴基斯坦航空公司飛入；4月24日，巴基斯坦則宣布封鎖領空，不讓印度航空進入。

被列入暫停民航機起降名單的機場包括：阿德漢普爾（Adhampur）、安巴拉（Ambala）、阿姆利則（Amritsar）、阿萬蒂普爾（Awantipur）、巴辛達（Bathinda）、布胡吉（Bhuj）、比卡內爾（Bikaner）、昌迪加爾（Chandigarh）、哈爾瓦拉（Halwara）、欣頓（Hindon）、查謨（Jammu）、賈伊薩爾梅爾（Jaisalmer）、賈姆納加爾（Jamnagar）、焦德布爾（Jodhpur）、坎德拉（Kandla）、康格拉（Kangra）、凱紹德（Keshod）、基尚格爾（Kishangarh）、庫魯馬納里（Kullu Manali）、列城（Leh），盧迪亞納（Ludhiana）、蒙德拉（Mundra）、納利亞（Naliya）、帕坦科特（Pathankot）、帕提亞拉（Patiala）、波爾本達爾（Porbandar）、拉傑科特（Rajkot）、薩爾薩瓦（Sarsawa）、西姆拉（Shimla）、斯利那加（Srinagar）、托伊塞（Thoise）與烏塔拉伊（Uttarlai）。