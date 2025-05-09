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台灣「科技島」躍上威尼斯建築展　晶片打造「光明燈牆」成亮點

▲▼台灣參展第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館以「科技島」為核心，呈現「漂蕩的智慧」。（圖／國立台灣美術館提供）

▲台灣參展第19屆威尼斯建築雙年展，以「科技島」為核心，結合E Ink電子紙輪播台灣地景。（圖／國立台灣美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣建築藝術躍上國際，由文化部所屬國立台灣美術館主辦、國立成功大學團隊策畫的「第19屆威尼斯建築雙年展—台灣館」，今年以「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」為題，5月10日至11月23日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出，設計以「科技島」為核心，結合電子紙，還以晶片和線路串連打造「光明燈牆」，象徵傳統信仰邁向科技未來，成為亮點。

由於台灣的地理位置、地緣政治等因素，長年面對不可預測的自然災害或威脅，產生了韌性來因應漂泊與不確定性，形成了「漂蕩的智慧」。 因此「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧（NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity）」，以大會主題「智慧‧自然‧人工‧集體（Intelligens. Natural. Artificial. Collective.）」為基礎，重新審視台灣在既有的歷史脈絡上的「漂蕩智慧」。

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展場設計採「島嶼」概念貫穿全場，以一座「科技島」裝置為核心，結合E Ink電子紙，輪播台灣地景照片，呈現科技發展對台灣地景的影響。展場周邊展示以模型形式呈現的提案作品，並附有研究書冊或影音QRcode，提供參訪者深入探究。

另一側亮點裝置「光明燈牆」，由數個光明燈組合而成，背面佈滿發光裝置的控制晶片和線路，象徵傳統信仰邁向科技未來。

▲▼台灣參展第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館以「科技島」為核心，呈現「漂蕩的智慧」。（圖／國立台灣美術館提供）

▲▼「光明燈牆」由數個光明燈組合而成，背面佈滿發光裝置的控制晶片和線路。（圖／國立台灣美術館提供）

▲▼台灣參展第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館以「科技島」為核心，呈現「漂蕩的智慧」。（圖／國立台灣美術館提供）

文化部政務次長李靜慧表示，台灣多年來持續參與威尼斯建築雙年展，展現豐富的建築文化能量，而文化部正規劃於2026年成立「台灣建築文化中心」，作為建築研究與策展推廣的國家級平台。同時也正積極拓展與國際建築機構的合作，期望建立屬於台灣，也屬於世界的建築文化交流網絡。

駐義大利代表處大使蔡允中指出，雙年展是台義文化合作的重要平台，文化也是台灣突破國際困境的方式之一。自2021年成立文化組以來，代表處已舉辦超過280場活動，今年也將策劃更多展覽與交流，強化與義大利及歐洲文化界的連結。

國立台灣美術館長陳貺怡表示，「漂蕩」代表在變動中尋找秩序的智慧，也反映台灣面對環境與地緣挑戰的文化態度。國美館長期推動台灣文化走向國際，希望透過展覽，深化與全球的建築對話。

國立成功大學助理副校長吳秉聲提到，成大以台南為根、長年關注城市與環境議題，今年代表台灣參展，是對世界變局提出的空間回應，也展現台灣建築積極對話的企圖與誠意。

策展人薛丞倫表示，展覽主題「無信仰」回應當代不確定性，強調台灣在「介於之間」的處境中發展出的建築韌性。而台灣的島嶼經驗與歷史脈絡，構成一種特殊智慧，展覽試圖在國際場域中建立新的建築想像。

▲▼台灣參展第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館以「科技島」為核心，呈現「漂蕩的智慧」。（圖／國立台灣美術館提供）

▲▼台灣參展第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館以「科技島」為核心，呈現「漂蕩的智慧」。（圖／國立台灣美術館提供）

▲▼台灣參展第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館以「科技島」為核心，呈現「漂蕩的智慧」。（圖／國立台灣美術館提供）
 
台灣館於8日預展首日，就吸引法國、日本、立陶宛、新加坡、泰國、香港、奧地利、科威特、克羅埃西亞等場館策展人、參展者，以及多國媒體記者前往參觀，同時順利舉辦3場國際論壇，包括協同策展人吳秉聲主持、探討高等教育與產業創新的「學士服與城鎮」；導演江松長討論影像與台灣地緣政治關係的「介於之間的智慧」；實踐大學建築設計學系教授王俊雄主持的「台灣建築博物館與建築策展」，現場交流氣氛熱絡。

9日有國立成功大學建築學系教授曾成德集結國內外知名建築師的「漂蕩世界的台灣智慧」論壇與策展人展場導賞，更多資訊可至「威尼斯建築雙年展—台灣館」官方社群查詢。

第19屆威尼斯建築雙年展─台灣館「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧
時間：5月10日至11月23日
地點：義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）
FB：https://www.facebook.com/TaiwanVAB
IG：https://instagram.com/taiwan.vab

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