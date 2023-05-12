黃敏惠出席2023威尼斯建築雙年展　推廣木都文化

▲ 推廣木都文化，嘉義市長黃敏惠(前排右6)出席2023威尼斯建築雙年展 平行展「+++TEA Space循環茶事」行前記者會。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府積極推動木都2.0，提升城市光榮感。今年不僅嘉義舊監宿舍群首次奪得台灣景觀大獎地方創生類傑出獎，黃敏惠市長獲邀出席2023威尼斯建築雙年展 平行展「＋＋＋TEA SPACE循環茶事」行前記者會，分享低碳永續的城市治理經驗，以及嘉義市再現木都風華的願景與行動。

黃敏惠市長為全場唯一的縣市長，首先感謝策展人方新樵建築師及團隊，讓嘉義市有機會參與這次盛事。2021年嘉義市主辦台灣設計展，主題為「家意．以城為家 City as Home」，與文化部、林務局等單位，從多方面努力、共同合作，展現嘉義市的城市性格與文化底蘊。當時方新樵建築師，不僅參與嘉義市立博物館的「森林之嘉－現代木造建築特展」，讓更多人知道木材媒介，一種新的概念，也為「2021構竹林鐵新銳展」創作竹構造作品，呈現台灣的生命力，擴大日常生活的能量，讓台灣的美好被看見，嘉義市的美好也能被看到。

黃敏惠提到，設計展之後，這個「嘉」依舊在，是彩色、是亮麗的。嘉義市經過這麼多年，不是第一，而是要做「有特色的唯一」。有人說嘉義地區有兩座森林，一座是阿里山森林，另一座則是素有「木材之都」美譽的嘉義市，粗估全市仍保有超過6000棟木造建築，在都會區裡有森林。為了延續木都特色與價值，市府從2014年開始，文化局推動「舊屋力」、「老屋卸妝」等補助計畫，今年更以都市更新面向，推動木造建築的整建與維護，結合公私部門一起推行減碳的永續城市。

黃敏惠也向研發單位致敬，尤其近年面臨極端氣候，不只帶來天災，也可能引發糧食危機。這次以茶文化作為主題，種植茶葉之前，有許多研發單位默默努力耕耘，與時俱進、不斷創新進步，成為消費者手中的茶文化，也是生活的品味，她強調，小小的城市嘉義市，僅60平方公里，卻擁有大大的能量，只要有機會就會很努力，嘉義市之於台灣，猶如台灣之於全世界，最後感謝策展人與團隊，讓台灣的永續產業與生活文化，站上世界舞台，預祝展覽圓滿成功。

「+++循環茶事」策展人方新樵表示，本次參展協同臺灣最優秀的循環材料廠商，不僅使用回收再製、也加入循環服務，讓展場展現出循環經濟的永續經濟模式，打破過去工業化線性思維。由於展場在戶外空間，展期長達六個月，因此也能視為是一次對循環材料的耐受性能挑戰。同時，以線上網站結合線下展場，創造出多維度的展場互動模式，也是這次「+++循環茶事」以獨特策展思維展現臺灣具高度整合性的設計實力表現。透過六感引導，這次在威尼斯的「+++循環茶事」展出，希望把臺灣的技術與材料開發實力，以及在地風土茶文化帶上國際平台，讓國際看見台灣軟硬兼具的設計力。

文化局表示，威尼斯建築雙年展享譽國際，是於1980年獨立舉辦的建築雙年展，現今已是國際建築界的重要盛事。自成立來，皆以富有展望的視野，為全球文化的發展勾勒出前進方向。2023年威尼斯建築雙年展的主題訂為「未來實驗室」（The Laboratory of the Future），邀請來自51個國家、超過200位建築師、藝術家及專業創意工作者參加展覽，預計將吸引世界各地超過30萬名的觀眾前往威尼斯參觀。

第18屆「威尼斯建築雙年展」今年將於5月20日在義大利進行為期半年的展覽，臺灣除了由國美館領軍的臺灣館團隊外，在Giardini Marinaresia公園亦有由歐洲文化藝術中心的平行展區，邀請臺灣建築設計師方新樵（Adamas Architecture & Design）負責人協同頂尖永續材料開發實驗室REnato lab創辦人王家祥，組成臺灣建築設計團隊前進至義大利展出「+++循環茶事」，展現對當代淨零建築議題、循環永續趨勢，以及臺灣茶文化的多層次思考。