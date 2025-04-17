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台灣「漂蕩智慧」前進威尼斯！「電子紙、光明燈牆」建築展亮相

▲▼第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館主題「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」，將於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出。（圖／文化部）

▲第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館打造科技島，還有「光明燈牆」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

第19屆威尼斯建築雙年展將於5月舉行，台灣館以「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」為主題參展，提到台灣因地理環境、政權因素，讓人們習慣漂泊與不確定性，形成特有的「漂蕩智慧」，展場也以「科技島」為核心，並用「電子紙」呈現地景，還有融合傳統信仰與科技的「光明燈牆」。

威尼斯建築展「台灣館」，今年由文化部國立台灣美術館主辦、國立成功大學策展團隊規劃。文化部政務次長李靜慧提到，即使在威尼斯建築雙年展裡，台灣沒有進到國家館的管區，但我們是被大會認證平行展的一個專有的、特定的、固定館舍的「台灣館」，讓台灣可以用建築跟世界的潮流對話。

展覽策展人薛丞倫表示，台灣位處頻繁遭受自然災害的地理環境，加上歷史上政權快速更替，讓人們習慣於漂泊與不確定性，這種處境形成了台灣特有的漂蕩智慧（precarity）。展覽從「智慧‧自然‧人工‧集體」的主題切入，強調台灣如何從面對環境挑戰中，轉化出應對未來的不確定性之道。

展場空間以一座中央「科技島」裝置為核心，透過「E Ink電子紙」呈現台灣地景變遷，象徵科技發展對環境的影響。現場另設有融合傳統信仰與科技的「光明燈牆」，背面精密的電子線路，展現信仰如何走向未來。此外，入圍奧斯卡紀錄短片〈金門〉也將於現場輪播，以金門島作為台灣處境與認同的隱喻。

▲▼第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館主題「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」，將於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出。（圖／文化部）

▲▼第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館主題「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」，將於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出。（圖／文化部提供）

▲▼第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館主題「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」，將於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出。（圖／文化部）

此次展覽共有17組由成功大學師生與建築師共同組成的團隊參與，呈現多種跨尺度的建築實踐與研究，提出對未來建築典範轉移的可能。

包括探討台南鐵路地下化的作品〈邊界彈性〉，讓觀眾透過可互動的壓克力棒參與都市容積的移轉，象徵都市空間調整的彈性；另有作品〈氣候正義〉透過電子紙展示都市熱島效應，點出科技發展下環境問題與社會正義之間的衝突。

值得一提的是，這屆大會策展人卡洛‧拉蒂（Carlo Ratti）參與台灣館提案〈書山－國家圖書館南部分館暨典藏中心〉，試圖透過設計出具互動性的空間，翻轉傳統圖書館的知識索引系統，促進人與知識間的互動。

展覽期間，台灣館將同步舉辦6場國際論壇，包括與威尼斯建築大學的教育交流、高等教育與產業創新探討，以及國內外建築師共論「漂蕩世界的台灣智慧」，深化台灣在國際建築與文化交流中的角色。

▲▼第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館主題「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」，將於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出。（圖／文化部）

▲第19屆威尼斯建築雙年展，台灣館以「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」為主題參展。（圖／文化部提供）

展覽由薛丞倫策展團隊領軍，並邀請東海大學建築系主任曾瑋、紐約帕森斯設計學院Brian McGrath教授擔任顧問專家，更結合產業界元太科技與鴻森智能科技公司合作，充分展現台灣在科技應用與設計創新的前瞻實力。

展覽期間為5月10日至11月23日，地點位於義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni），可透過國立台灣美術館官網、台灣館官方社群掌握資訊。

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