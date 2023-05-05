台灣百岳前進威尼斯！茶金文化+永續循環組成代表隊：根本神話

▲「+++TEA SPACE循環茶事」以平行展參展2023威尼斯建築雙年展，可說是茶文化、藝術、循環永續經濟等各界實力組成國家代表隊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣沒有人不喝茶，卻有很多人不清楚我國的茶文化、循環經濟的實力深厚，足以站上國際！今年「威尼斯建築雙年展」除了臺灣館參展，另有創新的1:1茶空間「+++TEA SPACE循環茶事」以平行展加入，可說是茶文化、藝術、循環永續等各界實力組成國家代表隊，讓台灣獨有的「百岳」地景也搬到威尼斯。

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▲台灣獨有的「百岳」地景也搬到威尼斯。（圖／Adamas Architecture & Design 提供）

「循環茶事」策展計畫獲得文化部、林務局等單位支持贊助，文化部次長王時思表示，台灣沒有人不喝茶，移工來台也都喝。而台灣的茶文化和世界其他國家不同的地方在於，我們是「一條龍」展現，從栽種茶葉到製茶、品鑑、茶席美學，甚至以茶交朋友和外交，可以說這不只是農業或商業，而是代表台灣的文化實力，就值得支持，藉著參展威尼斯來跟世界交朋友。

立委吳思瑤也提到，今年在威尼斯建築雙年展的臺灣館《地景中未完成的協議－台灣改裝》，恰好跟平行展「+++TEA SPACE循環茶事」互相呼應，都結合了地景與農產、永續循環等議題，而且事先並沒有先講好。循環茶事的空間強調文化內涵，讓國際也能看見我們的「茶金」場景，還能聽見茶園的歌聲，從陶瓷茶器等感受茶文化的氛圍；同時結合了永續建築議題。

▲策展人方新樵認為，此次計劃能成行可說是大家一起創造了神話。（圖／記者林育綾攝）

策展人方新樵說，為了這次展覽，去年6月起從零元開始募款到現在，真的能夠前進威尼斯，回想起來是一場奇蹟；原因是在拉贊助時，不斷因為民間身份而碰壁，很多團隊的夥伴也都說，加入這計畫後覺得像是「勵志故事」，她也認為，「大家一同創造了神話故事」。

她說明，談茶文化和循環永續有許多方式，此次把台灣的山帶出國了，在議題上廣度很足夠，但更期望這個展覽之後還能回到台灣展出，加深深度。因為此次談贊助的過程發現，很多人不清楚台灣這方面的實力有多好。

▲協同策展人王家祥，將台灣最前端的循環科技帶到威尼斯。（圖／記者林育綾攝）

「+++TEA SPACE循環茶事」打造1:1的茶空間，以循環設計思維為基本，攜手台灣最優秀的循環材料研發團隊REnato lab執行長王家祥，加入台灣再回收、再生等循環材料研發上的技術高度，打造出最具台灣味、最能代表台灣人與茶生活的空間未來及想像。

台灣百岳山脈地景發想的屋頂，搭配國產材打造的林柱，除了勾勒台灣山景起伏的優雅，也讓人彷彿置身樹林間的茶席；不僅充滿與自然融合的開放性，也將台灣獨有的地景、聲景帶入茶空間中。

▲活躍於歐洲的新銳藝術家郭敬耘，也將在威尼斯現場結合茶席美學展演。（圖／文總提供）



展覽也匯集了台灣循環經濟的產業端盟友，製茶、品茶，再到以茶為本的文化引介者，一同組成「台灣茶文化代表隊」，把深蘊在天地、人與山間的茶六感魅力，帶到義大利水都威尼斯，進行一次永續東西方交流。

這次的展出，不僅是將台灣茶文化以最豐富、多元的創作型態呈現，也標誌了屬於台灣獨特的文化主體。