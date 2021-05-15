台中國家歌劇院、國美館「5／16起閉館」　演出全停、提供線上服務

▲台中國家歌劇院5月16日至6月8日「全面閉館」。（圖／台中國家歌劇院官網）

記者林育綾／綜合報導

因應國內疫情嚴峻，配合文化部中部館所落實防疫作為，台中國家歌劇院、國立台灣美術館自5月16日至6月8日「全面閉館」暫停開放。防疫期間歌劇院提供線上藝文資源、觀影機會；而國美館也推出線上展覽、線上影音、線上圖書等服務，讓民眾在家也能欣賞藝術。

►台中國家歌劇院

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台中國家歌劇院自110年5月16日（日）至6月8日（二）止，全面閉館，場館主辦、外租節目演出、工作坊講座、導覽活動、駐店全部暫停；停車場正常營運。而場館的行政作業照常，人員採遠距、分流工作，並配合指揮中心強化防疫整備。

▲台中國家歌劇院5月16日至6月8日「全面閉館」。（圖／台中國家歌劇院官網）

閉館期間，將持續透過NTT ONLINE 提供民眾豐富藝文資源，其中Podcast「WOW挖藝術」推出之新系列《什麼是舞台》，邀請香港劇場大師林奕華透過大師班MASTER CLASS型式，帶領觀眾認識當代劇場；歌劇院所有官方自媒體包括臉書、LINE、IG、Twitter、Podcast，均將不斷更新國內與國外最新藝文資訊，讓藝文朋友心靈有所寄託。

▲國立台灣美術館「5/16-6/8」暫停開放。（圖／國立台灣美術館）

►國立台灣美術館

國立台灣美術館配合台中市政府文化場館關閉政策，5月16日（日）至6月8日（二）暫停開放，閉館期間持續透過網路推出線上展覽、線上影音、線上圖書等服務，其中「國美典藏」可搜尋國美館典藏品訊息、「台灣美術知識庫」展現國美館長期以來的研究成果，國美館運用「Google藝術與文化平台」推出的典藏精選輯虛擬展覽提供高解析度圖片，官方Youtube也可觀看當期特展介紹導覽影片，歡迎民眾上網瀏覽，防疫期間也能在家欣賞藝術。

而閉館期間，國美館將持續維持行政正常運作，並將配合指揮中心強化防疫整備，盤整業務及調配未來工作計畫，以因應提升未來服務能量。

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