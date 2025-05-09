川普再籲烏俄「接受30天停火」　警告聯手盟友加大制裁

▲川普上任以來，持續努力促進烏俄停火。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普8日呼籲烏俄進行30天無條件停火，否則將會進一步實施制裁。烏克蘭總統澤倫斯基也表示，此舉才是邁向和平的「真正指標」，基輔也已經準備停火。

美國3月就曾提出30天停火方案，烏克蘭當時也表態接受，卻遭到俄羅斯拒絕。不過，普丁4月又單方面宣布，為了紀念「二戰勝利日」，5月8日午夜至5月11日午夜，暫停在烏克蘭的所有軍事行動，但雙方很快又互控違反停火。

川普8日在自家社群媒體Truth Social發文，宣布「和俄羅斯及烏克蘭的對話持續進行中」，呼籲在最理想情況下，展開為期30天的無條件停火，否則美國將與合作夥伴展開進一步制裁。

川普提到，交戰雙方應該尊重談判的神聖不可侵犯性，而這30天停火，最終應該朝向和平協議的方向努力，「這一切都可以迅速達成，如果需要我的服務，我隨傳隨到。」

同一天，澤倫斯基也表示，烏克蘭已經準備好實施30天全面停火，「但這必須是真實的」。他表示，這30天可能成為多年和平的開端，「長久且可靠的停火，將成為邁向和平的真正指標性舉措」。俄羅斯應該接受這項停火提議，並且「證明他們願意結束戰爭」。