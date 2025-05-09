川普狂賀史上首位美籍教宗！　他帳號被挖「轉發大量反川貼文」

▲ 良十四世當選成為史上首位美籍教宗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新任天主教教宗良十四世（Leo XIV）為史上首位美籍教宗，美國總統川普第一時間發文祝賀，不料他被挖出過去14年來疑似多次在社群平台轉發批評川普政策的言論，尤其關切他對移民問題的強硬態度。

《紐約郵報》報導，現年69歲的良十四世原名羅伯特．法蘭西斯．普雷沃斯特（Robert Francis Prevost），成為教宗前以「@drprevost」的用戶名及「羅伯特．普雷沃斯特」（Robert Prevost）的名稱活躍於X平台，且轉發多則涉及川普政策的貼文。

該帳號在良十四世當選前的最後一次更新便是轉發一則費城天主教評論家帕莫（Rocco Palmo）的貼文，帕莫4月14日發文批評川普與薩爾瓦多總統布格磊合作遣返非法移民，內容引述曾是無證薩爾瓦多移民的華盛頓特區輔理主教埃韋利奧（Evelio Menjivar-Ayala）說法質疑，「你們難道看不見這些痛苦嗎？你們不會良心不安嗎？你們怎能保持沉默？」

普雷沃斯特也曾於今年2月分享一篇天主教媒體文章，反駁川普副手范斯（JD Vance）對於「愛有先後順序」的說法，文章標題為「范斯錯了：耶穌並未要求我們將對他人的愛排序」。

▲ 川普發文恭喜良十四世當選。（圖／路透）

早在川普第一任期，普雷沃斯特便曾在社群媒體對其政策表態，包括2017年轉發芝加哥總主教卡皮奇（Blase Cupich）批評難民禁令為「美國歷史上的黑暗時刻」，以及分享耶穌會神父馬丁（James Martin）反對禁止敘利亞難民的發文。

除移民問題外，普雷沃斯特也關注槍枝政策與社會議題。他曾在2017年拉斯維加斯60死槍擊案後，轉發民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）呼籲加強槍枝管制的貼文，也分享其他貼文表達對墮胎、死刑與安樂死的立場。

報導提到，普雷沃斯特當選教宗令人意外，因為在為期2天的祕密會議以前，他未被外界列為可能人選。川普則在他當選後發文表示，「得知他是史上首位美籍教宗，我感到非常榮幸。這多麼令人振奮，對我們國家來說是無上的榮耀。我期待與良十四世會面，這將是非常有意義的時刻。」