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大陸 大陸焦點 特派現場

無懼關稅戰？陸4月出口成長8.1%　海關：有效應對外部衝擊

▲▼進出口,上海洋山深水港,貨櫃（圖／CFP）

▲上海洋山深水港。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海關總署9日公布最新進出口數據，以美元計價，4月大陸出口金額年增8.1%，高於預期的年增2.0%；進口年減0.2%，優於預期的年減6.0%。大陸海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，各地各部門同心聚力有效應對外部衝擊，推動經濟持續回升向好，外貿延續平穩增長態勢。

據大陸海關統計，以美元計價方面，4月大陸出口金額同比增長8.1%，增速較3月回落4.3個百分點；進口同比下降0.2%，降幅較上月收窄4.1個百分點，當月實現貿易順差961.8億美元。

▲▼江蘇連雲港貨櫃碼頭。貿易戰（圖／CFP）

以人民幣計價的貨物貿易進出口總值數據也顯示，4月當月，大陸貨物貿易進出口3.84兆元（人民幣，下同），增長5.6%。其中，出口2.27兆元，增長9.3%；進口1.57兆元，增長0.8%。

今年前4個月，大陸貨物貿易進出口總值14.14兆元，同比增長2.4%。其中，出口8.39兆元，增長7.5%；進口5.75兆元，下降4.2%。

大陸海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，各地各部門同心聚力有效應對外部衝擊，推動經濟持續回升向好，外貿延續平穩增長態勢。4月份進出口增速較一季度加快4.3個百分點，其中出口增幅擴大、進口由降轉增，展現出較強韌性。

從進出口商品看。高技術產品前4個月進出口1.52兆元，增長7.4%。從經營主體看。大陸民營企業進出口8.05兆元，增長6.8%，佔大陸進出口總值的56.9%，拉動同期整體進出口增長3.7個百分點。

從貿易夥伴看。大陸對周邊國家進出口5.1兆元，增長5.1%，增速較一季度加快1.6個百分點。其中，對東盟、中亞五國進出口分別增長9.2%、9.9%。

▲▼ 上海,外高橋碼頭,碼頭,貨櫃,集裝箱。（圖／視覺中國）

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