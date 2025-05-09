經濟利益換主權？英美貿易協議內容曝光　中國投資由美方審查

▲英相施凱爾與美國總統川普。近日兩國達成貿易談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國與美國川普政府近日達成新的貿易協議，雖非英國脫歐後原本期盼的全面自由貿易協定，但汽車、鋼鐵等關稅獲大幅調降甚至是豁免，為英國產業注入短期利多。不過，英方同意讓美國擁有對中國在英投資的實質審查權，引發國內主權受損疑慮，英相施凱爾面臨來自反對黨及自家陣營的雙重壓力。

根據《Politico Europe》，英國出口至美國的汽車關稅將從原先的27.5%降至10%，每年配額為10萬輛，幾乎涵蓋去年的出口總量。英國鋼鐵和鋁製品甚至可享零關稅的豁免待遇，美方也同意讓勞斯萊斯等航空零組件免除關稅。此外，雙方同意擴大農業市場准入，美國牛肉獲得1.3萬公噸免稅進口配額，英方則強調仍禁止含激素產品，以維持食品安全標準。

然而，此協議仍被批評讓步過多。英媒《每日電訊報》指出，英國在協議中同意美國對中國在英國投資進行實質性審查，形同讓出對華投資的「否決權」。儘管施凱爾政府未如前任保守黨般高調對抗北京，但仍延續對華為設備的禁用措施，並主張以「風險導向」方式管理對中投資。

不過，隨著美國的主導地位進一步擴大，使部分工黨人士擔憂英國戰略自主性遭侵蝕。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

在科技與製藥領域方面，雙方雖計劃合作推動數位貿易協定，包括減少報關文件、強化在生技、量子運算與太空產業的交流，但英國堅持不調整針對Amazon、Google等美國科技巨頭的2%數位服務稅，且美方近期宣布考慮對外國電影徵收高達100%關稅，也讓英國影視產業面臨不確定風險。

美國白宮估計，該協議將為美國農業創造50億美元新出口機會，英方則預估對GDP貢獻僅約0.1%。英國國民農會（NFU）批評農業被迫承擔關稅讓步的主要壓力，對生質乙醇進口開放也可能衝擊本土農業生產。

儘管協議為部分產業創造喘息空間，但在美中角力升溫與全球供應鏈重整之際，英美深化經貿與安全依賴關係，將如何影響英國的長遠外交與經濟策略，仍待觀察。