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屏東市「龍舟競陸，琪開得勝」　趣味競賽即起報名冠軍獎金6千

▲屏東市公所舉辦「龍舟競陸，琪開得勝」陸上龍舟競賽 。（圖／市公所提供）

▲屏東市公所舉辦「龍舟競陸，琪開得勝」陸上龍舟競賽 。（圖／市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所於5月24日(六)15:30在屏東市千禧公園舉辦「龍舟競陸，琪開得勝」陸上龍舟競賽，即日起歡迎民眾報名。

▲屏東市公所舉辦「龍舟競陸，琪開得勝」陸上龍舟競賽 。（圖／市公所提供）

▲屏東市公所舉辦「龍舟競陸，琪開得勝」陸上龍舟競賽 。（圖／市公所提供）

市公所113年舉辦「同舟琪聚慶端午」活動，參賽者體驗以雙腳划龍舟，新奇又有趣，讓市民朋友過了一個有別以往的端午佳節，留下難忘的回憶，紛紛敲碗許願，希望市公所再度舉辦陸上行舟活動，

市公所順應民意今年持續舉辦，這項「屏東市龍舟競陸，琪開得勝」活動，由市公所提供充氣龍舟，進行陸上划龍舟競賽，邀請民眾、學校或機關，5人一組、男女混合組隊參加，分齡競賽、同樂較勁。

組別分為國小三年級至六年級(國小組)糯米萌芽組；國中一年級至三年級(國中組)龍舟少俠組；高中一年級至三年級(高中組) 赤膽壯年組；18歲至44歲(社會組)競速猛將組；45歲至64歲(青壯組)錦繡五彩組；65歲以上長青勇者(長青組)福滿艾香組等六大參賽組別。

競賽獎金分別為每組冠軍獎金 6000 元、亞軍獎金 4500 元、季軍獎金 3000 元、第 4 名獎金 2500 元、第 5 名獎金 2000 元，為鼓勵民眾參賽，所有參賽者皆可獲得參加獎 1 份。

市長周佳琪表示，農曆五月五日端午節和春節、中秋節並列為臺灣最重要的三個節慶，端午節的由來，可追溯為驅邪避惡，以求身心的平安。民間習俗除了包粽、立蛋、掛香包，更少不了象徵團結合作精神的划龍舟活動，市公所於端午節前夕舉辦「龍舟競陸，琪開得勝」活動，期盼藉由好玩的趣味競賽，鼓勵市民走出戶外，共渡端午佳節。

配合活動，另有表演節目、市集攤位等；即日起受理報名，相關活動訊息可上屏東縣屏東市公所FB瞭解或電洽屏東市公所計畫室08-7560101轉306 林小姐。

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