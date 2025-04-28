高鐵端午疏運加開127班次列車　4／30起開放購票

▲台灣高鐵。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

端午節即將到來，台灣高鐵公司5月28日至6月2日規劃端午節假期疏運，期間加開127班次列車（南下58班、北上69班），總計6天提供1062班次的旅運服務，旅客可自4月30日凌晨零時起，透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機訂票。

台灣高鐵公司表示，為因應端午節假期旅運需求，疏運期間提供11班延後收班車次，均於晚間12時以後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂（11至12節）。

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▲高鐵端午節假期疏運，期間加開127班次列車。（圖／記者周湘芸攝）※點圖放大

此外，台灣高鐵公司指出，此次也針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，包括5月29日晚間6至8時的南下（每整點25分南港站發車）；與6月1日上午10時至晚間9時的北上（每整點04分台中站發車，晚間9時另有51分發車班次），以上行駛於南港至台中的區間車次，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）並停靠沿途各站。

台灣高鐵公司也說，端午疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊、票種說明」，了解各項最新優惠。