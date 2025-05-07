虎尾鎮公所攜手農會辦端午活動　5／17關懷弱勢送暖不斷炊

▲在貴賓的見證下，雲林家扶中心李萬吉副主委感謝虎尾農會總幹事蔡武吉贈予家扶中心家庭300串肉粽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

虎尾鎮農會首次攜手虎尾鎮公所共同辦理「虎尾鎮農會2025年粽履歷！愛心加倍！米食推廣」暨「虎尾鎮公所2025端午節樂在其粽！不亦樂虎！」虎尾慶端午活動，即將於5月17日在虎尾鎮公所前廣場盛大舉行，展現臺灣米食多樣風情，今（7）日辦理活動宣傳記者會。

為推廣國產米食文化，實踐ESG社會公益服務、回饋鄉里、關懷弱勢家庭的責任，今年虎尾慶端午活動擴大舉辦包粽子比賽、首次邀請國際級WCA世界小丑大賽冠軍─天馬戲劇團帶來世界冠軍秀精采演出，封路陸上行舟、寓教於樂的闖關遊戲、主題式氣墊城堡，還有「好禮大放送」驚喜抽獎活動，更將發放限量「樂在其粽不亦樂虎」專屬IP客製化鑰匙圈。

▲官處處長陳壁君、虎尾鎮代會主席陳明聖與虎尾鎮鎮長林嘉弘一同展現手藝製作肉粽。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，虎尾鎮農會及虎尾鎮公所今年首度攜手打造虎尾端午節嘉年華饗宴，讓鎮民把端午的祝福和愛帶回家，並推廣米食文化，將這份愛心化為實際行動，更捐贈雲林家扶中心300串全國第一顆也是唯一履歷認證的「虎霸王履歷花生粽」，傳送來自社會的溫暖與愛心。拋磚引玉，推動食農教育、鼓勵親子參與、促進社區互動，藉由實際行動支持需要幫助的弱勢家庭。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，虎尾鎮農會推廣米食文化不餘遺力，尤其長期關懷弱勢，代表虎尾鎮農會的責任與堅持，展現虎尾農村的活力與傳統米食、好食材、好理念的價值。此次捐贈，更盼望讓這份來自虎尾鎮農會的祝福與溫情，為有需要的弱勢家庭送上實質幫助與精神鼓勵。

虎尾鎮長林嘉弘指出，此次與虎尾鎮農會及雲林家扶中心合作，透過活動、展演、設計出富節慶及教育意義的闖關遊戲、公益市集，尤其因應近期國際政經情勢動盪不安，社福團體募款量能遭受前所未有的挑戰，造成弱勢家庭備感艱難，特別結合公部門、農企業、公益市集與社福單位，共同為脆弱家庭注入溫暖與希望，凝聚社區力量，傳遞「關懷、陪伴與實際行動」的正面價值，讓虎尾成為最有愛與溫度的城鎮。

▲虎尾鎮農會及虎尾鎮公所今年首度攜手打造虎尾端午節嘉年華饗宴，讓鎮民把端午的祝福和愛帶回家，並推廣米食文化。（圖／記者游瓊華翻攝）