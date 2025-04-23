　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

真反共保台！8旬嬤20歲就扛槍參加823　清境農場團隊端午前夕致敬

▲清境農場於端午節前夕探訪「金門英雌」林翠金。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場於端午節前夕探訪「金門英雌」林翠金。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

87歲南投婦人林翠金原籍金門縣，20歲那年曾經歷823砲戰，甚至義無反顧地加入民兵，手持步槍捍衛家園；爾後舉家遷居南投，在丈夫早逝後獨自撫養兒女長大成人，堪稱大時代兒女表率。

清境農場日前由場長王仁助帶領同仁親訪榮民林翠金，於端午佳節前夕送上慰問物資與節日祝福，對榮民眷屬表達深切關懷，並聆聽她講述那段在八二三砲戰中白天持槍捍衛家園、夜間籌組合唱團以歌聲激勵士氣的英勇故事，令人動容。

清境農場表示，林翠金於民國27年出生於金門，自幼因家境清寒，被家人送至同村人家收養，在對日抗戰、國共內戰的硝煙年代成長；民國47年爆發823砲戰，前線軍民不分男女全體動員、捍衛家園，正值雙十年華的她也毅然地赴小金門前線服役，以沒有任何階級的女性民兵身分，日復一日往返駐地；空閒時，還與其他女兵組成合唱隊，為部隊鼓舞士氣，在戰火中展現堅韌、勇氣與奉獻。

▲清境農場於端午節前夕探訪「金門英雌」林翠金。（圖／清境農場提供）

清境農場指出，砲戰後民兵解編，林翠金回歸村莊，與丈夫一同務農放牧，並扶養弟妹；40歲時舉家遷至臺灣，隨夫定居南投，其夫不幸在59歲辭世後，她仍堅強地養育兒女成人，令人敬佩；目前獨居的林翠金身體尚稱康健，平時與子女保持聯繫，她感謝退輔會、榮服處及清境農場的定期探視與協助。

王仁助指出，退輔會同仁秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」的核心理念，追求「傳承榮民精神，追求卓越服務，永續組織發展」的願景，主動深入社區與偏鄉，確保每位榮民與眷屬都能獲得妥善照顧與支持；清境農場也將用實際行動傳遞敬意與溫情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
行政院加碼！明院會通過關稅支持方案特別條例　擬匡列逾千億
月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅
華爾街日報：美國考慮把對中國關稅「減到50至65％」
活春宮大放送！情侶檔「連續4晚」窗邊激戰呻吟　路人全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

真反共保台！8旬嬤20歲就扛槍參加823　清境農場團隊端午前夕致敬

首「惜」大廚在台南！　公誠國小勇奪2025全國學校午餐大賽冠軍

桃園捷運綠線7月啟動主線動態測試　力拚明年底通車

助退輔會2度獲永續發展獎　高山農場老將王仁助升任清境場長

桃園公告土地現值調幅高達6.34%　市議員林政賢曝六都之冠

2025桃園市民合唱大賽即起報名　「樂齡組」調整為55歲

台東女手機不見了！暖警助攻記憶拼圖　復康巴士終尋獲

鼓山高中卡巴迪隊全中運一鳴驚人　3年蛻變勇奪首金

雲林藝術宅急便勇奪2025 MUSE金獎！

高雄數位治理再升級　車禍處理邁入即時新紀元！

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

詹子賢爆「會種江坤宇草莓」　想在配偶欄？笑：不好看啦

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

真反共保台！8旬嬤20歲就扛槍參加823　清境農場團隊端午前夕致敬

首「惜」大廚在台南！　公誠國小勇奪2025全國學校午餐大賽冠軍

桃園捷運綠線7月啟動主線動態測試　力拚明年底通車

助退輔會2度獲永續發展獎　高山農場老將王仁助升任清境場長

桃園公告土地現值調幅高達6.34%　市議員林政賢曝六都之冠

2025桃園市民合唱大賽即起報名　「樂齡組」調整為55歲

台東女手機不見了！暖警助攻記憶拼圖　復康巴士終尋獲

鼓山高中卡巴迪隊全中運一鳴驚人　3年蛻變勇奪首金

雲林藝術宅急便勇奪2025 MUSE金獎！

高雄數位治理再升級　車禍處理邁入即時新紀元！

土耳其女主播遇6.2強震「冷靜播報」！3分鐘直播片段讓她爆紅

威能帝7局無失分好投　助桃猿擊退雄鷹中止3連敗

小粉紅「魔力鞋」超猛！　唐西奇穿粉紅專屬戰靴勝率高達73%

NBA最被高估球員排行有巴特勒　排第1哈利伯頓：我肯定做對什麼

清宮失誤釀禍！新庄對古林致歉：他的球真的很好　再期待下一次

童年經典《風色幻想NeXus》上市　結合頂流台V打造國產新IP

阿翔女兒「水中倒頭栽掙扎」　Grace嚇壞跳水救命：都沒人發現！

0勝2敗公鹿若「一輪遊」字母哥恐出走？　美媒：他很喜歡紐約

英國航母打擊群再次部署印太　顯示對中國軍事擴張不能坐視不管

行政院加碼！明院會通過關稅支持方案特別條例　擬匡列逾千億

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

地方熱門新聞

紐西蘭乳製品零關稅進口　民代曝價格未調降　

台南第三家五星級飯店「禧榕軒」揭牌為觀光注入新能量

詐騙假訊息多不勝數　智慧防範三部曲打詐

南投家扶統計手機使用過度導致4成兒少不當對待

打造東岸市政新都心 基隆新市政大樓公辦都更案啟動招商

熱情響應！基隆市政府公益青年電動機車申請踴躍

南投衛生局提醒父母尋求醫療專業協助青少年改善網路成癮

首「惜」大廚在台南！公誠國小勇奪2025全國學校午餐大賽冠軍

雲林縣全中運代表隊佳績連連　13金10銀18銅繼續拼戰

台南福佑幼稚園防災體驗地震模擬+火場逃生全學會

300萬元補助開放申請　台東縣府推動永續觀光

鹿草九宮格飲食體驗　啟動地方創生新風潮

清境農場團隊端午前夕致敬823砲戰英雌林翠金

更多熱門

相關新聞

金門縣政府偕觀光協會辦理2025跑動金門，活動運動結合觀光、文化與美景的全新盛會，並強調將帶領參與跑者跑進秘境・遇見夕陽！「2025跑動金門秘境探索夕陽跑」將於2025年4月22日（星期二）晚上6點正式開放報名，8月9日開跑！活動由金門縣政府主辦，教育處精心規劃，並由金門縣觀光協會與金門酒廠熱情協辦，將為參與者帶來一場絕無僅有的金門夕陽跑體驗。

公告封死傳統出海口　漁民質疑國有地處分侵害生計

公告封死傳統出海口　漁民質疑國有地處分侵害生計

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子

霧鎖金門2天影響34航班　民航局今協調加班機助上百人返台

霧鎖金門2天影響34航班　民航局今協調加班機助上百人返台

金門汽車保養廠旁小貨車起火！消防5分鐘撲滅

金門汽車保養廠旁小貨車起火！消防5分鐘撲滅

關鍵字：

清境農場端午節金門八二三炮戰林翠金

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

全家「隱藏服務」超狂　一次只要20元！網讚貼心

藍營一姐點頭上凱道　逾65台遊覽車集結北上「總數無上限」

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面