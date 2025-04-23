真反共保台！8旬嬤20歲就扛槍參加823　清境農場團隊端午前夕致敬

▲清境農場於端午節前夕探訪「金門英雌」林翠金。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

87歲南投婦人林翠金原籍金門縣，20歲那年曾經歷823砲戰，甚至義無反顧地加入民兵，手持步槍捍衛家園；爾後舉家遷居南投，在丈夫早逝後獨自撫養兒女長大成人，堪稱大時代兒女表率。

清境農場日前由場長王仁助帶領同仁親訪榮民林翠金，於端午佳節前夕送上慰問物資與節日祝福，對榮民眷屬表達深切關懷，並聆聽她講述那段在八二三砲戰中白天持槍捍衛家園、夜間籌組合唱團以歌聲激勵士氣的英勇故事，令人動容。

清境農場表示，林翠金於民國27年出生於金門，自幼因家境清寒，被家人送至同村人家收養，在對日抗戰、國共內戰的硝煙年代成長；民國47年爆發823砲戰，前線軍民不分男女全體動員、捍衛家園，正值雙十年華的她也毅然地赴小金門前線服役，以沒有任何階級的女性民兵身分，日復一日往返駐地；空閒時，還與其他女兵組成合唱隊，為部隊鼓舞士氣，在戰火中展現堅韌、勇氣與奉獻。

清境農場指出，砲戰後民兵解編，林翠金回歸村莊，與丈夫一同務農放牧，並扶養弟妹；40歲時舉家遷至臺灣，隨夫定居南投，其夫不幸在59歲辭世後，她仍堅強地養育兒女成人，令人敬佩；目前獨居的林翠金身體尚稱康健，平時與子女保持聯繫，她感謝退輔會、榮服處及清境農場的定期探視與協助。

王仁助指出，退輔會同仁秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」的核心理念，追求「傳承榮民精神，追求卓越服務，永續組織發展」的願景，主動深入社區與偏鄉，確保每位榮民與眷屬都能獲得妥善照顧與支持；清境農場也將用實際行動傳遞敬意與溫情。