更強一波「紅爆雷雨」周末開炸　全台雨不停！連3天濕

▲結構較完整的鋒面正在建立中 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

鋒面接力！中央氣象署表示，今天（8日）鋒面遠離，各地多雲到晴，但位於華中的另一道鋒面系統正在建立中，結構較完整，預計明（9日）晚起逐漸影響台灣天氣，降雨機率提升，中部以北雨勢明顯，轉有陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率，尤其周末隨著鋒面通過，西半部、東北部雨勢明顯，山區更可能出現短延時豪雨。

氣象署預報，明天環境吹偏南風，水氣增加，南部及東南部偶有零星陣雨，而其他地區雲量也增多，午後有局部短暫雷陣雨，因環境不穩定對流發展旺盛，尤其北部、宜花地區及中南部山區雨勢明顯，有局部大雨發生機率，入夜隨著鋒面接近，中部以北地區雨勢再增加，局部有短暫陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨，造成局部大雨。

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▲下一波降雨更強，中部以北有局部短延時豪雨發生可能 。



氣溫方面，因環境轉偏南風，各地高溫普遍來到30至34度，尤其南部近山區可能來到36度以上，東南部甚至有焚風發生機率，各地低溫普遍23至25度。

氣象署預計，10日（周六）是降雨最顯著的時段，受鋒面通過影響，天氣轉不穩定，各地降雨機率高，西半部及東北部地區降雨較明顯，有短暫陣雨或雷雨，並可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣，有局部大雨發生機率，尤其山區有局部短延時豪雨可能。11日（周日）鋒面往南移動，降雨趨勢也逐漸由北向南轉移，南部及東南部地區降雨增加。

氣象愛好「台灣颱風論壇」則引述歐美電腦模式預報分析，明天午後到12日（下周一）上半天的累積雨量預報，各家都是台灣平均紅通過，算是達成相當共識「這個周末，全台有雨幾乎確定。」周末兩天都有下雨可能，對流發展的好，甚至可能有雷雨，明天下半天開始，預期就是容易有雨的72小時。