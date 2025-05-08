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3縣市高溫！　明起「雨下3天」母親節有雷擊

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天3縣市高溫特報。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天鋒面遠離，天氣高溫炎熱，今(8)日中午前後台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號；基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。

根據中央氣象署資料顯示，今（８日）鋒面遠離，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨，清晨至上午大台北及東北部由於仍有鋒面殘留的水氣，因此也會有些零星降雨。

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▲▼高溫特報。（圖／中央氣象署）

▲台南、高雄、屏東高溫特報。（圖／中央氣象署）

風向轉為東南風，北部、東北部及東部氣溫將明顯回升，天氣轉悶熱，各地高溫約28-33度，南部局部地區可以來到34、35度，戶外活動請多補充水分，至於各地低溫約20-24度；離島方面：馬祖有短暫陣雨，澎湖及金門為多雲到晴，澎湖氣溫23-29度，金門20-28度，馬祖19-25度。

5/9(五)白天水氣稍增，氣溫持續回升，各地以多雲為主，午後雷陣雨擴展到平地；晚起鋒面逐漸接近台灣，北部地區及基隆北海岸轉為有零星短暫陣雨的天氣；東南部地區則有焚風發生的機率，請注意防範。

氣溫：北部23-33度，中部24-34度，南部26-33度，東北部22-31度，東部23-30度，東南部24-31度；澎湖25-30度，金門23-31度，馬祖22-28度。

5/10(六)、5/11(日)鋒面通過，天氣轉不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，隨著鋒面往南移動，降雨趨勢也逐漸由北向南轉移；氣溫方面，中部以北及花東高溫下降，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

氣溫：北部18-26度，中部21-30度，南部23-31度，東北部18-25度，東部21-26度，東南部22-30度；澎湖23-27度，金門20-28度，馬祖20-24度。

▲▼高溫特報。（圖／中央氣象署）

▲明天開始又要下雨。

5/12(一) 鋒面南移至巴士海峽，清晨各地仍涼，白天氣溫稍回升；南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部20-28度，中部21-28度，南部23-27度，東北部19-26度，東部21-26度，東南部22-26度；澎湖23-28度，金門21-28度，馬祖20-25度。

5/13(二)、5/14(三)環境逐漸轉東南風至偏南風，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部20-31度，中部21-32度，南部21-33度，東北部19-29度，東部21-29度，東南部22-30度；澎湖23-29度，金門21-29度，馬祖20-27度。

5/15-5/17環境為偏南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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