快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

▲大雷雨來襲。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

國家警報響！中央氣象署今天8時3分對苗栗縣、彰化縣、台中市、南投縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至9時，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

►大雷雨示警區域

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苗栗縣：卓蘭鎮



台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、石岡區、烏日區、大肚區、霧峰區、太平區、大里區、和平區



彰化縣：彰化市、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉



南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉

氣象署並針對台中市太平區頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋），發布災防告警，持續時間至10時3分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署說，今天持續受鋒面影響，天氣不穩定，尤其中部以北及宜、花雨勢可能會比較明顯一些，局部地區可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，並有大雨發生機率；而南部及台東大部分時間以多雲天氣為主，偶有局部的短暫陣雨，中午過後山區容易有雷陣雨，並且有較大雨勢機率，預估整體降雨到晚上逐漸趨緩。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

