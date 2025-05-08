越籍移工搭台鐵丟400萬元　雇主傻眼：他月薪才3萬多

▲越南籍胡姓男子搭乘台鐵區間車忘了帶裝有400萬元的提袋下車，目前由台鐵新營站保管。（記者林東良翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名越南籍胡姓男子7日搭乘台鐵區間車時，將裝有400萬元現金的提袋遺留在車廂，事後到台鐵新營站自稱做石材買賣生意，想領回鉅款。對此，胡男的老闆表示，員工月薪僅3萬多元，不知道對方為何會有這麼多錢。

胡男自稱為石材商，因業務往來臨時攜帶現金，但警方後續查證發現，他實際為嘉義某石材廠的越籍移工。

經營石材買賣的胡男老闆表示，胡男為一般「做工的人」，他不會去干涉對方下班後的私生活，但對於員工身懷鉅款感到驚訝。據《中時新聞網》報導，老闆透露，胡男的月薪3萬多元，也不理解對方為何會有這麼多錢。

胡男8日被警方帶回偵訊，聲稱50萬元是向朋友商借，350萬元則是他所有，但警方懷疑此案涉及地下匯兌、非法打工等不法行為，因此將調查其資金來源是否合法，再決定是否將款項發還。

回顧此案，事件發生於7日晚間約8時，胡男搭乘3258次區間車由中洲站北上，在台南站下車時疑似遺落黑色手提袋，內裝大筆現金。他隨後向台南站服務台求助，列車長與鐵警通力合作，終於在車廂內尋獲遺失袋物，並確認內有約400萬元現金，目前由台鐵新營站妥善保管。