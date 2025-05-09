比陳明文掉300萬還多！移工台鐵忘帶走400萬　嘉檢說明2案差異

▲胡男在台鐵掉400萬，胡男是一般民眾非公職人員財產申報法適用對象，所以由鐵路警察調查釐清，若有不法事證移送，檢方將分案偵辦。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



越南籍胡姓移工搭乘區間車自台南中洲北上，於台南站下車時把400萬鉅款提袋忘在車上，胡男嚇得求助協尋，並由列車長順利尋獲。此事件也打破民進黨前立委陳明文，在2019年高鐵遺失300萬元的紀錄。對此，嘉義地檢署指出，陳明文是立委為公職人員財產申報法適用對象，胡男是一般民眾非公職人員財產申報法適用對象，所以由鐵路警察調查釐清，若有不法事證移送，檢方將分案偵辦。

5月7日台鐵一列區間車上出現一只旅客遺失的黑色手提袋，裡面竟有約400萬元鉅款現金，遺失者是一名越南籍旅客，透過台南服務台通知列車長協尋。該筆款項不但超越2019年民進黨前立委陳明文在高鐵遺失的300萬元現金，也是台鐵拾獲最大筆現金案。

▲警方證實400萬是胡男的積蓄和向朋友借貸。（記者林東良翻攝）

鐵警高雄分局偵查隊長陳耀宗指出，經訪談胡男本人及相關人員，並進行比對查證，確認該筆現金確為胡男所有，為多年在台工作積蓄及部分向友人借貸，當天原計畫攜款償還親友先前購置越南不動產的債務。

嘉義地檢署指出，陳明文與移工雙方身分不同，陳明文是立委，是公職人員財產申報法適用對象，又有人舉報疑涉不法，檢方偵辦；而移工是一般民眾，非公職人員財產申報法適用對象，由鐵路警察調查釐清，若有不法事證移送，檢方將分案偵辦，另外因為胡姓移工住嘉義，而遺忘帶走的提袋在台南新營站發現，所以台南與嘉義地檢署都有管轄權。