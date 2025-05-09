越籍移工現身畫面曝！400萬現金掉台鐵　被問原因僅回：我不知道

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

一名石材廠的越南籍胡姓男移工，7日搭乘台鐵區間車時，將裝有400萬元現金的提袋遺留在車廂，鐵路警察局高雄分局查出，該筆款項為胡男向親友償還先前因購置越南不動產的借款。而胡男今（9）日也現身石材廠，被問怎麼會把鉅款忘在火車上，僅簡單回「我不知道」就繼續上班。

▲在區間車上掉400萬的移工(右)現身。（圖／記者翁伊森翻攝）

回顧此案，事件發生於7日晚間約8時，胡男搭乘3258次區間車由中洲站北上，在台南站下車時疑似遺落黑色手提袋，內裝大筆現金。他隨後向台南站服務台求助，列車長與鐵警通力合作，終於在車廂內尋獲遺失袋物，並確認內有約400萬元現金。

▲對於為何會忘了400萬，僅說「我不知道」後就開始上班。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方調查發現，胡男為嘉義某石材廠的越籍移工，該筆鉅額款項來源，是胡男工作所得及向友人借貸，胡男當天帶400萬前往向親友償還先前因購置越南不動產借款。

該廠員工證實其身分，表示胡男為一般「做工的人」，老闆對他擁有鉅款一事感到驚訝，並強調員工下班後的私事公司不會干涉，且說員工月薪僅3萬多元，不知道胡男為何會有這麼多錢。

▲石材廠的同事說，400萬是跟人借還是投資怎樣的就要問當事人。（圖／記者翁伊森翻攝）

今胡男前往石材廠上班，面對媒體詢問是否弄丟400萬，胡男回說不是用丟，是不小心忘記，至於是怎麼會忘記，僅簡單表示「我不知道」，便進入廠內上班。

員工表示，下班不會特別去關注同事，要做什麼不會知道太多，至於薪資是否夠高到能賺400多萬，僅說就照勞基法，每天加班就照勞基法賺，合法的範圍賺這個錢，400萬是跟人借還是投資怎樣的就要問當事人。