電車線斷落18小時後才恢復行車　台鐵道歉曝困難點

▲台鐵電車線昨受損，搶修至今晨才恢復行車。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(8日)下午1時18分汐止到七堵間中正線電車線斷落，超過18小時才搶修完成，也導致今晨27列車大誤點。台鐵公司今日下午也在臉書上致歉，並說明因受損範圍長達2公里，受損涵蓋吊掛線及穩定臂逾50支、接觸線逾26桿，修復範圍較大導致。

台鐵昨日下午1時18分汐止到七堵間中正線電車線斷，搶修至今晨7時34分才恢復通車，造成通勤時段27列車大誤點，累計延誤735分鐘。

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台鐵公司今日下午表示，對於昨日汐止站至五堵站間電車線設備受損所導致列車延誤或停駛事件，台鐵向所有受影響的旅客表達最誠摯的歉意。

電車線受損18小時後才恢復行車，台鐵說明，昨日事件發生後，立即調動七堵、樹林電力分駐所支援30人、3台維修車全力搶修，同時加強沿線各站旅客的廣播宣導說明及服務。搶修人員自昨日下午開始全力投入，至今日早上完成搶修作業，目前列車與各站已恢復正常運行。

▲▼台鐵電車線受損範圍大，動員30人力投入搶修。（圖／台鐵公司提供）

台鐵強調，此次事件因受損範圍約2公里，且受損設備包括吊掛線及穩定臂逾50支、接觸線受損範圍逾26桿等設備，需修復範圍較大；同時，由於汐止站電車線受損嚴重，需全站斷電才能進行維修。為維持可疏運通勤狀態，昨日營運期間東、西正線仍保持通電，故影響搶修工作，且至凌晨因汐止站仍需消化延誤車輛，使夜間全區斷電封鎖時間亦有延後，因此整體搶修作業時間較長。

台鐵也指出，台鐵已立即啟動相關檢討作業，對於此次設備問題導致旅客行程延誤，再次深致歉忱。