英美協議拍板定案？　英相施凱爾將「親自公布細節」

▲美國總統川普（Donald Trump）在白宮與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英美雙方歷經數月密集協商後，傳出已達成一項具有高度象徵意義的貿易協議。英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）與美國總統川普（Donald Trump）預計將於當地時間8日稍晚各自對外宣布細節。

根據《天空新聞》報導，英國唐寧街發言人雖然未在聲明中明確指出，已經和美國達成貿易協議，但在聲明中強調，美國是英國不可或缺的經濟和國安盟友，「我們兩國之間的協議談判一直在加速進行中，首相將於今日稍晚提供最新進度。」

據了解，這項協議原本會在4月21日至26日的國際貨幣基金（IMF）峰會期間完成，但因需要川普親自簽署而延遲。

《天空新聞》指出，此次談判由英國與美國兩支團隊分別主導，美方代表為美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

知情人士表示，對川普而言，這項協議可證明他的關稅政策成功為美國換來貿易利益；而對施凱爾政府來說，則是溫和外交展現成果的象徵。

至於協議內容，汽車與鋼鐵兩大英國出口重鎮被視為主要受益產業，英方早在談判初期便積極爭取降低美方加徵的關稅。

英國財政大臣李維斯（Rachel Reeves）幾週前赴美時也透露，英國有意放寬對美國農產品的進口限制。另一方面，英國可能會在「數位服務稅」（digital services tax）上做出讓步，以減輕美國科技巨頭如臉書（Facebook）、谷歌（Google）與蘋果（Apple）在英國的稅負壓力。

儘管協議初步內容尚未公開，但有幾個議題明顯被排除在外，包含歷來備受爭議的「含氯雞肉」（chlorinated chicken）問題，李維斯強調，英國不會為了協議而在食安問題上妥協，也不會在兒童網路安全與科技監管上讓步。