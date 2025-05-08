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陸製商品恐從美國貨架消失　玩具遊戲類首當其衝

▲美國洛杉磯超市內販售的亞洲商品,關稅。（圖／CFP）

▲受到關稅影響，玩具、遊戲商品可能最先消失在貨架上。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普對中國商品徵收高關稅打擊貿易。美國網站Money Talks News指出，美國消費者可能很快會發現，賣場貨架上的中國大陸製商品可能變貴或是變得更難找，甚至消失找不到，最有可能受到影響的商品類型以玩具、遊戲商品首當其衝。

報導引述專家說法指出，受到關稅政策影響，供應鏈中斷，到了今年夏季可能出現部分商品短缺的狀況。數據顯示，許多業者在關稅措施生效之前大量進口，讓進口量上升，但事實證明這是短暫現象，在這之後從中國大陸運至美國的貨櫃預訂量下滑60%。

網站指出，美國家長今年可能得把節日採購的時程往前拉。美國從中國進口價值超過300億美元的玩具、遊戲、體育相關產品，占據此類進口總額高達73%，分析師指出，玩具類產品特別容易受衝擊。

冬季大衣和床具用品面臨短缺，這與進口羽絨有關。美國目前約有77%進口羽絨來自中國大陸，進口額約19億美元，另外還有價值約185億美元的家具和床具用品也來自中國大陸。

另一方面，時尚產業與鞋類同樣面臨衝擊。美國從中國進口價值173億美元的服裝，包括近100億美元的針織類服飾及73億美元的非針織服飾。美國36%鞋類來自中國大陸，價值約98億美元。部分品牌已警告美國消費者可能進行價格調整。

即便是家居用品也逃不過關稅海嘯，美國近30%玻璃器皿來自中國，中國也向美國供應價值31美元的餐具及金屬工具。不只是消費產品，產業方面也受到影響，包括電機設備、鋼鐵塑膠製品、核反應爐及其他機械設備等，隨著貿易情勢發展，這些產業供應鏈面臨重大挑戰。

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