川普37%關稅！孟加拉成衣業倒閉「400萬人丟飯碗」　經濟退回原點

▲美國川普政府徵收對等關稅，孟加拉成衣產業首當其衝。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府針對亞洲成衣出口國孟加拉的商品加徵37%關稅。此後，舉措雖暫緩，但其重啟的可能性仍對孟加拉仰賴出口的成衣產業構成重大威脅。該國正處於政權更迭與經濟重建之際，成衣業佔出口總額逾8成，數百萬工人生計將首當其衝，恐重創近年來來之不易的經濟成長與社會進步。

根據美媒《紐約時報》，孟加拉去年經歷政治巨變，統治15年的總理哈西娜（Sheikh Hasina）在經濟危機與抗議浪潮中下台，新政府正努力穩定局勢。此時，美國宣布對孟加拉商品徵收高達37%的關稅，引發強烈反彈。儘管川普最終宣布暫緩執行，但該政策將於7月面臨是否恢復的關鍵時刻。

這項關稅措施對孟加拉打擊甚鉅。該國擁有1.7億人口，將近400萬人直接從事成衣出口產業，間接受惠者更多。25歲的女工穆爾希妲（Murshida Akhtar）與丈夫和孩子仰賴縫紉工作維生，儘管剛轉職至位於薩瓦（Savar）的4A Yarn Dyeing工廠，待遇與環境略有改善，但她坦言擔憂關稅導致訂單減少，影響生計。

成衣出口是孟加拉經濟命脈，出口總額85%來自成衣製造，其中最大市場為美國，並與中國、印度、越南等國展開激烈競爭，微利的產業結構難以承受額外的10%或更高關稅壓力。孟加拉央行與世界銀行均下修未來2年的經濟成長預期。

面對壓力，孟加拉首席顧問、諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）致函川普，請求90天寬限期，並承諾增加進口美國棉花等商品，盼緩解6億美元的貿易順差。但部分經濟學者卻對美方行徑不以為然，批評此舉為「權力的醜陋展示」。

在2013年「拉納廣場」大樓倒塌引發千人罹難後，孟加拉成衣業大幅改革，改善工廠條件並提升產品附加價值。4A Yarn Dyeing正是轉型成功例子之一，專注製造高階外套，客戶涵蓋美國與歐洲知名品牌，工廠設備現代化，並通過美國LEED環保認證，展現新一代孟加拉製造業面貌。