變數？中美還沒談又互放狠話　左正東：路還長！先降低外界期望

▲中美關稅貿易戰還有很長一段路要走。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

關稅戰是否有緩解可能？中美官方昨8日證實雙方經貿高層將在瑞士接觸會談。還沒見面，美方又放話與中國談判前不會降低關稅，並且暗示並非美方「主動」提出談判，雙方依舊針鋒相對，是否讓談判產生變數？台灣國際關係學者左正東接受《東森新媒體ETToday》記者訪問表示，目前處於雙方「放話」，不太可能有變動，預料最好情況是雙方約定下次磋商時間以及成立相關工作小組，並且雙方同意相互降低一半關稅，假設沒有任何進度，表示雙方不歡而散才是最壞情況。

美國實行關稅戰超過一個多月，尤其對華祭出145%高關稅，嚴查「洗產地」圍攻中國，導致中美雙方出口貿易兩敗俱傷。事件發展至今終於迎來新轉折，大陸外交部昨7日發佈消息，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日到12日訪問瑞士，期間將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。

隨好大陸商務部也強調，這次美國高層多次「主動」傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來，「在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。」

美方又表態與中國開始談判前「不會」降低關稅，並且暗示並非美方主動提出的談判。又遭到中國外交部打臉，三點申明稱，「會談是應美方請求舉行的」、「中方堅決反對美國濫施關稅的立場是一貫」、「這場關稅戰是美方挑起的」。

中國外交部重申，「如果美方真想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。中方絕不會接受美方說一套、做一套，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。」

還沒談判，雙方煙硝味十足，是否影響中美會見產生變數？台灣國際政治經濟學者、國立台灣大學政治系教授左正東接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「現在雙方只是放話，已經排定的見面，不太可能取消，美方也把兩個關鍵的人物都派出來，財長貝森特和貿易代表格里爾。」

左正東分析，中美雙方之所以劍拔怒張，除了維護自身立場，雙方釋出訊息是，「降低大家的期望，不要認為說可以一次見面，解決所有的問題。雙方從沒有互動變成私下互動，時機成熟轉成公開的互動，但是從互動要談出完整解決方案，涵蓋雙方想要解決的問題，有很長一段路要走。」

至於中美經貿高層首次接觸，會有怎樣初步共識？左正東列出三點可能性，「首先是會不會安排下一次的會面，以及會見之前先成立工作小組機制，把雙方想解決的問題羅列清楚，依照簡易程度排上談判進度。」

「有了第一種可能性，第二個可能性將大幅提高，也是外界最關注問題。」左正東進一步說，中美會不會先做一定程度的調降關稅，先前川普曾說把關稅可能降到一半，「北京方面有沒有可能也做同樣宣示，即使降到一半，對兩國出口貿易改善的有限，但也說明雙方在解決問題道路上有了真正新進展。」

左正東繼續分析，第三種可能「什麼事也沒發生！」代表雙方會談十分不順利，甚至不歡而散，這也是世界各國不願意見到景象，但發生機率偏低。

左正東補充指出，現階段美國經濟也受到影響，川普也會考慮美國股市近期的多方衝擊，因此這次中美經貿高層會談，不能只是形式上的確認，必須有實質上的成果。

「同樣的，中國方面也希望有一些具體的成果，甚至是全面性，不只是關稅，包括小額商品對中國的衝擊也蠻大的。」左正東也非昔，中美雙方有可能在一些影響層面較小，比較好解決的問題上面先有實質性的進展，這也是本次會談最好的期望與初步結果。

